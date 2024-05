Famoso tiktoker veneto fa un infarto in treno: salvato dai passeggeri

Nonostante la grande paura, grazie all’aiuto delle persone presenti e a un defibrillatore, Davide Patron, il 25enne insegnante di inglese e tiktoker, ha avuto un lieto fine dopo un arresto cardiaco mentre si trovava su un treno in partenza per Parigi.

È lo stesso Davide che racconta l’episodio ai suoi follower tramite i social, pubblicando una foto dal letto dell’ospedale dove è ricoverato e si sta riprendendo.

Nella foto appare un po’ provato, ma sorride e trasmette un messaggio positivo, anche ai tanti giovani che lo seguono. “Sabato mattina, su quel treno in partenza per Parigi, il tempo si è fermato”, scrive Patron, originario di Mogliano Veneto (Treviso). “La mia vita è stata sospesa in un secondo a causa di un arresto cardiaco. Se sto condividendo queste foto è grazie alle persone presenti sul treno che hanno iniziato immediatamente il massaggio cardiaco e mi hanno salvato la vita con il defibrillatore, fino all’arrivo dei paramedici.”

“Nei prossimi giorni spiegherò meglio quanto accaduto nelle mie Storie. Al momento spero che questo post possa sensibilizzare coloro che, come me, non hanno mai avuto problemi ad effettuare un controllo medico. Allo stesso tempo, spero che possa incoraggiare l’installazione di più defibrillatori in luoghi pubblici e la partecipazione a corsi di primo soccorso. Cercherò di riprendermi al più presto per continuare a condividere i miei consueti suggerimenti di inglese”. Conclude con un cuore rosso e un abbraccio a tutti”.

Davide sta ricevendo numerosi messaggi di sostegno e affetto da parte dei suoi seguaci.