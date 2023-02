Raccolti scarsi: nel Regno Unito razionate frutta e verdura

Per combattere gli scaffali vuoti, la strategia dei supermercati britannici è quella di razionare i consumatori. Tre cetrioli al massimo a persona o due peperoni. Un’iniziativa d’emergenza che sta preoccupando e indisponendo i clienti.

Il motivo risiede nelle forniture. I supermercati non possono più importare abbastanza frutta e verdura spagnola o marocchina perché i raccolti sono scarsi e i problemi di approvvigionamento continueranno per molte altre settimane.

In Gran Bretagna è impossibile ripiegare sulla produzione locale, molti agricoltori britannici quest’inverno hanno chiuso le loro serre per poter risparmiare sui costi di riscaldamento in questi mesi più freddi dell’anno. A causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’aumento del costo del lavoro, la produzione di frutta e verdura nel Regno Unito è ai minimi da 40 anni.

Tesco (TSCDF), la più grande catena di supermercati del Regno Unito, ha confermato di aver temporaneamente limitato a tre il numero di confezioni di pomodori, peperoni e cetrioli per cliente.

Asda ha dichiarato alla CNN che sta limitando temporaneamente gli acquisti di alcuni articoli a tre confezioni per cliente. Questi includono pomodori, peperoni, cetrioli e lattuga.

“Come altri supermercati, stiamo affrontando problemi di approvvigionamento su alcuni prodotti coltivati ​​nel sud della Spagna e nel nord Africa”, ha affermato un portavoce di Asda.

Morrisons ha dichiarato alla CNN di aver imposto un limite di due confezioni per cliente su pomodori, peperoni, cetrioli e lattuga. Aldi, una catena di supermercati discount tedesca, introduce un limite di tre confezioni a persona su peperoni, cetrioli e pomodori nei suoi negozi nel Regno Unito.

Asda, Morrisons e Aldi sono rispettivamente la terza, la quarta e la quinta catena di supermercati più grande della Gran Bretagna, secondo i dati sulla quota di mercato di Kantar.