James Bond razzista? I romanzi di Ian Fleming vengono riscritti in Inghilterra

James Bond ha trionfato grazie alle organizzazioni KGB, SPECTRE, Doctor No e ad un manipolo di folli miliardari… Ma dovrà inchinarsi davanti ai “lettori sensibili”. Su consiglio di questi famosi revisori nei Paesi anglosassoni, i detentori dei diritti dello scrittore Ian Fleming hanno deciso di ritoccare quasi tutti i romanzi che hanno per protagonista la spia 007.

Il quotidiano inglese The Telegraph rivela che in occasione del 70° anniversario di Casino Royale , primissima avventura letteraria del personaggio, la società Ian Fleming Publications Ltd ha realizzato una ristampa di tutte le opere pubblicate tra il 1951 e il 1966. essere preceduto dal seguente avviso:

” Questo libro è stato scritto in un momento in cui erano comuni termini e comportamenti che potrebbero essere considerati offensivi dai lettori attuali. A questa edizione sono stati apportati numerosi aggiornamenti, mantenendo il più vicino possibile al testo originale. origine e il periodo in cui ha luogo .

Una riscrittura con “sensibilità variabili”

Il Telegraph fornisce alcuni dettagli di queste revisioni intese a non offendere la sensibilità della comunità nera. Apprendiamo così che il termine “negro” è stato rimosso da tutti i romanzi ed è stato sostituito da “persona nera” o “uomo nero” . Ma anche che diverse opinioni espresse da 007 nel corso delle pagine sono state riviste.

In un paragrafo di Vivi e lascia morire , pubblicato nel 1954, la spia descrive i commercianti di oro e diamanti africani come ” tipi più rispettosi della legge di quanto immaginassi, tranne quando hanno bevuto un po’ troppo “. Nella nuova versione che arriverà nelle librerie ad aprile, sono semplicemente ” ragazzi più rispettosi della legge di quanto immaginassi “.

Se queste modifiche possono dare l’impressione che James Bond sia vittima del “wokismo” nella tomba, gli eredi di Ian Fleming precisano che lo scrittore stesso aveva acconsentito a togliere il termine “negro” dall’edizione americana di Vivi e lascia morire durante la sua vita. Nella versione uscita oltreoceano nel 1995, il capitolo intitolato “Nigger Heaven”, che descriveva la vita notturna del quartiere di Harlem, a New York, era diventato “Seventh Avenue”.

The Telegraph sottolinea, tuttavia, che questa riscrittura è limitata a una singola comunità etnica poiché i termini gergali usati per descrivere i caratteri asiatici non sono stati rimossi. Allo stesso modo sono stati mantenuti anche passaggi come ” il dolce profumo dello stupro “, ” donne infuriate incapaci di fare un mestiere da uomo ” o la descrizione dell’omosessualità come ” un tenace handicap “.

Ian Fleming e Roald Dahl, stesso litigio?

Oltremanica, il dibattito sulle riscritture di romanzi del passato è stato riacceso qualche giorno fa dalla decisione delle edizioni Puffin Books di togliere le parole “grasso” e “pazzo” dai romanzi dello scrittore per ragazzi Roald Dahl nei panni di Charlie e la fabbrica di cioccolato , Matilda e Le Bon Gros Géant . Un’iniziativa che ha suscitato scalpore in tutto il mondo, lo scrittore Salman Rushdie denunciando ” un’assurda censura “.

Il caso è stato portato alla ribalta da quando la regina consorte Camilla ha attaccato ” chi vuole limitare la propria libertà di espressione o imporre limiti alla propria immaginazione ” durante il lancio della sua associazione The Queen’s Reading Room, il 23 febbraio scorso. L’editore decise infine di continuare a commercializzare le opere originali, oltre ai testi riveduti e corretti. In Francia, gli editori di Roald Dahl hanno annunciato che i testi sarebbero rimasti invariati. Sarà lo stesso per quelli di Ian Fleming?