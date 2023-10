VENETO – “I neri hanno doti là sotto”, la Lega espelle consigliere veneto

Il segretario regionale della Liga Veneta, Alberto Stefani, ha emanato un provvedimento di espulsione nei confronti del consigliere regionale Fabiano Barbisan, reo di dichiarazioni ritenute indegne e vergognose. Stefani ha affermato che tali affermazioni meritano la massima severità e che le scuse fornite non sono sufficienti, neanche per il partito.

Il caso è stato portato all’attenzione dai consiglieri veneti del Partito Democratico (Pd), che hanno definito lo spettacolo televisivo di Barbisan qualcosa al di là del normale, con parole ritenute indegne per un rappresentante delle istituzioni. Nel corso dello show, Barbisan ha affrontato il tema dei migranti in fuga da guerre e fame, definendoli ironicamente “belli pasciuti” e aggiungendo che sono “più gonfi di me”. Nel proseguire il suo discorso, ha fatto affermazioni discriminatorie riferite ai “ragazzotti neri”, sottolineando che “bisogna dirgli di colore adesso”, insinuando che forse le donne li apprezzano per una presunta caratteristica fisica (‘i ragazzotti neri, bisogna dirghe di colore adesso, forse alle donne piacciono perché hanno un’altra dote sotto’).

I consiglieri del Pd hanno condannato fermamente tali dichiarazioni, definendole vergognose e lesive del rispetto per le donne, per chi soffre e cerca rifugio dagli orrori, nonché per il Consiglio regionale stesso.

Il conduttore del programma televisivo ha interrotto l’esternazione di Barbisan, dissociandosi dalle sue “affermazioni pesanti”. Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, ha replicato con una battuta secca, affermando che rispetto a Barbisan, loro hanno sicuramente “doti anche di sopra”.