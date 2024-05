VENETO – Schianto contro un albero: muore una donna, il marito è grave

Una donna di 51 anni ha perso la vita e suo marito è rimasto gravemente ferito in seguito allo schianto della loro auto contro un albero, a Bosco di Sona, nella provincia di Verona. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Per cause ancora da determinare, l’auto su cui viaggiava la coppia ha sbandato ed è finita contro un platano lungo la Strada regionale 11. Subito dopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco e i due occupanti sono stati estratti da altri automobilisti di passaggio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti da Verona e Villafranca con due autopompe e 10 operatori. Hanno spento le fiamme che avevano avvolto completamente l’auto e hanno collaborato con i soccorritori per prestare assistenza ai due feriti. Purtroppo, la donna è deceduta poco dopo essere stata trasportata all’ospedale di Borgo Trento a Verona.