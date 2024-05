VICENZA – Va in ospedale pensando di essere vittima di complotti satanisti e filma i poliziotti credendo siano emissari del diavolo

Intorno alle 14.30 di ieri, una squadra di agenti della Polizia di Stato è intervenuta presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza in risposta a una segnalazione riguardante un individuo che stava creando disturbo al personale medico e infermieristico. L’uomo insisteva per essere visitato urgentemente, manifestando un atteggiamento agitato e aggressivo, sostenendo di essere vittima di un presunto complotto ordito da satanisti ai suoi danni. Affermava di provare forte agitazione e dolore in diverse parti del corpo.

Nonostante i tentativi degli agenti di tranquillizzarlo e farlo ragionare sulla realtà della situazione, l’uomo li accusava di essere complici delle forze oscure che lo perseguitavano. In un tentativo di difendersi, attivava la telecamera del suo smartphone per documentare gli abusi presunti.

Dato l’insuccesso nel comunicare efficacemente con lui, l’uomo veniva visitato da specialisti che, dopo aver valutato la situazione, decidevano che non fosse necessario ricoverarlo né sottoporlo a particolari interventi sanitari.

Una volta visitato da un medico, l’uomo, cittadino di origine serba residente in provincia, lasciava tranquillamente l’ospedale senza ulteriori incidenti.