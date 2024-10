A Belluno e Treviso successi delle Forze dell’Ordine contro le baby gang, il plauso di Zaia

“La preoccupazione per le baby gang continua ad essere sostenuta, ma dall’impegno delle Forze dell’Ordine in questi ultimi giorni sta arrivando una serie di successi che, anche se non sono la risposta definitiva, sono certamente il segno di una grande attenzione nei confronti della diffusione del fenomeno e dello sforzo in atto per dare risposte ai cittadini contrastando questo allarme sociale. Ringrazio i Carabinieri e la Polizia che a Treviso come a Belluno hanno confermato la loro professionalità e capacità, individuando alcuni giovani responsabili di episodi criminosi”.Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo plauso per il lavoro garantito dalle Forze dell’Ordine di fronte all’allarme suscitato dalle cosiddette baby gang. Lavoro che, nel Veneto, come sottolineano le cronache degli ultimi due giorni, ha permesso a Belluno di fermare 3 minorenni dopo aver rapinato un coetaneo, a Treviso la denuncia di 3 ragazze accusate di aver rapinato una commessa oltre all’arresto di uno degli autori della rapina in un centro commerciale.“L’abnegazione che dimostrano le Forze dell’Ordine e la Magistratura inquirente merita un plauso – aggiunge il presidente Zaia -. Resta il fatto che la soluzione del fenomeno passa per una comprensione delle cause e nell’adozione di iniziative adeguate per incentivare l’attenzione delle famiglie, sia sul piano educativo, sia su quello delle sanzioni, magari chiamando a rispondere il nucleo familiare del risarcimento dei danni. Lo dobbiamo al futuro della nostra società e alla grande maggioranza dei giovani che sono persone per bene che per essa di impegnano con profitto ogni giorno nello studio e nel lavoro”.