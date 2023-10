Molesta i passanti ubriaco: bloccato dalla Polizia pluripregiudicato

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Volanti, sono intervenuti in Piazzale Giusti dov’era stato segnalato un individuo di origine africana che molestava i passanti.

L’uomo, in palese stato di ubriachezza, è stato subito individuato e fermato dagli Agenti della Polizia di Stato che, dopo averlo reso inoffensivo, hanno scoperto che lo stesso aveva poco prima, senza alcun motivo, strattonato violentemente il cagnolino di una passante e preso a calci e pugni alcune autovettura in transito.

Il cittadino africano, accompagnato in Questura e sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici da parte della Polizia Scientifica, è stato identificato in I.U., 39nne cittadino nigeriano, in Italia senza una fissa dimora e con precedenti di polizia per rapina.

Negli Uffici della Questura l’uomo è sprofondato in uno stato di letargia dovuto alla smoderata assunzione di alcolici, e, per tale motivo, è stato portato in ospedale.

Poo è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Infine, in considerazione di quanto accaduto e dei precedenti a carico del soggetto il Questore ha emesso nei sui confronti in Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.