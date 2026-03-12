Minaccia i residenti con un machete fuori dal ristorante: il Questore chiude il locale per 7 giorni

Il Questore della provincia di Vicenza, Francesco Zerilli, ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza di un ristorante etnico situato in via Quadri, a Vicenza, a seguito di un grave episodio avvenuto lo scorso 4 gennaio.

Secondo quanto ricostruito, un avventore del locale – compagno della proprietaria – avrebbe affrontato in modo aggressivo alcuni residenti della zona che si erano recati al ristorante per protestare contro i rumori provenienti dall’attività. L’uomo avrebbe prima spinto i presenti fuori dal locale e poi, una volta all’esterno, avrebbe recuperato dalla propria auto parcheggiata nelle vicinanze un grosso machete, brandendolo per minacciarli e costringerli ad allontanarsi definitivamente.

Durante l’episodio una delle persone minacciate ha filmato la scena con il telefono cellulare. Il video è stato poi consegnato nei giorni successivi alla Questura di Vicenza insieme alla denuncia formale.

Il provvedimento di sospensione è stato emesso dopo l’avvio del procedimento amministrativo, che ha consentito anche alla titolare del locale di partecipare all’iter previsto dalla normativa.

In seguito ai fatti, il Questore ha disposto un rafforzamento dei controlli all’interno del ristorante e nelle aree circostanti, con il coinvolgimento anche delle altre forze di polizia. Al termine delle verifiche è stata quindi decisa la chiusura temporanea dell’esercizio per sette giorni.