21 Ottobre 2025 - 15.14

Milano-Cortina: disponibile la App dei Giochi

REDAZIONE
E’ disponibile da ieri per il download, su tutti gli app store, l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
    Accessibile, dinamica e multilingue, e con una interfaccia che riprende il design del Look of the Games, l’app è la versione mobile del sito ufficiale, da cui eredita contenuti, struttura e spirito: guide pratiche, notizie aggiornate, informazioni utili, notifiche personalizzabili e accessi diretti per la vendita dei biglietti.
    È possibile inoltre consultare orari, sedi di gara, dettagli su villaggi Olimpici e Paralimpici, oltre a un’intera sezione dedicata agli sport in programma nel calendario del grande evento sportivo.

Creata in collaborazione con Olympic Channel Services (OCS), l’app è disponibile in 12 lingue, tra cui mandarino, giapponese, hindi e arabo, e offre contenuti localizzati e personalizzati in tutto il mondo.
    Si tratta di un vero e proprio hub digitale per spettatori e fan, attraverso cui esplorare le località dei Giochi e scoprire come vivere al meglio l’esperienza live delle gare e gli eventi nei territori Olimpici e Paralimpici.

In primo piano anche lo shop ufficiale per acquistare il merchandising esclusivo Milano Cortina 2026 e il Viaggio della Fiamma, che potrà essere seguito in tempo reale.

