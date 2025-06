“Metti in moto il dono 2025”: oltre 140 i bikers in sella per l’evento di Fidas Vicenza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ancora poche ore e la carovana della solidarietà di Fidas Vicenza sarà ai nastri di partenza, con i bikers iscritti a “Metti in moto il dono 2025”, l’evento ideato da Fidas per promuovere il dono del sangue in tutta Italia e che viene replicato da anni con grande successo anche in provincia di Vicenza.

Ad oggi gli iscritti sono 140, a cui si aggiungono 43 passeggeri, ma è ancora possibile approfittare di questa opportunità incredibile per divertirsi e fare del bene al tempo stesso. I bikers più esperti sono del 1954, mentre i più giovani sono Paolo del 2008 e Nicoletta del 2005.

L’atteso evento è in programma per sabato 21 giugno e, come di consueto, il ritrovo dei bikers sarà in un luogo simbolo della vicentinità e della passione: il Santuario di Monte Berico, dove alla partenza il priore Carlo Maria Rossato benedirà moto e bikers. Da lì la carovana di motociclette, con gilet fluorescenti marchiati Fidas Vicenza, percorrerà la provincia berica per 177 km, sino a raggiungere un luogo “sacro” per i motociclisti: l’azienda Dainese, leader mondiale nella produzione dell’abbigliamento per gli sport su strada.

“Percorrere le strade della provincia di Vicenza su due ruote è sempre appassionante – spiega la vicepresidente di Fidas Vicenza, Luisa Segato, organizzatrice dell’evento nazionale Fidas nel Vicentino – ed assume un valore ancor più forte quando l’obiettivo è promuovere il dono del sangue. Divertimento e solidarietà diventano una cosa sola e riusciamo a trasmettere la nostra mission a tante persone, che ci vedono lungo il percorso e ci stringono la mano dove facciamo le soste”.

Da Monte Berico i partecipanti all’evento, che potranno iscriversi dal sito www.fidasvicenza.com, attraverseranno Viale Margherita, la SS Marosticana, quindi Dueville, Levà e Sarcedo, dove verrà effettuata la prima sosta caffè con il saluto al sindaco Miria Fattambrini. I motociclisti ripartiranno alla volta di Calvene, Camisino, Costo, Tresché Conca, Cesuna, Asiago e quindi scenderanno per Lusiana e Marostica, dove verrà fatto uno scenografico giro della straordinaria Piazza degli Scacchi. A Pradipaldo avrà luogo il pranzo, quindi il ritorno attraversando Conco, Lusiana, Salcedo e Breganze.

“Al rientro ci fermeremo nella storica azienda vicentina Dainese – conclude la vicepresidente Segato – per un brindisi doveroso per celebrare il momento e ricordare quanto sia importante donare il proprio sangue e rispettare tutti coloro che viaggiano sulle strade. La passione ed il rispetto contraddistinguono i donatori di sangue e li rendono anche dei buoni cittadini”.

Matteo Crestani

Giornalista