Meteo, allerta gialla per temporali (anche forti) su tutto il Veneto fino alla mezzanotte di sabato

Una perturbazione di origine atlantica sta raggiungendo la regione, portando un marcato aumento dell’instabilità atmosferica. Già dal pomeriggio di mercoledì 27 agosto sono previsti rinforzi dei venti di scirocco sulla costa e sul mare, e da sud/sud-ovest in quota.

Tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto il transito del sistema perturbato determinerà condizioni di tempo instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno più frequenti e consistenti nelle zone centro-settentrionali, in particolare sulle aree montane e pedemontane, dove non si escludono quantitativi di pioggia abbondanti. Su tutto il territorio regionale saranno possibili temporali localmente anche forti.

Alla luce delle previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali valida dalla mezzanotte di oggi fino a tutta la giornata di venerdì 29 agosto. È stata inoltre dichiarata la fase di attenzione per criticità idrogeologica nelle seguenti aree: VENE-A (Alto Piave), VENE-H (Piane Pedemontano), VENE-E (Basso Brenta-Bacchiglione) e VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna).

Tra i possibili effetti si segnalano frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari, innalzamenti dei livelli della rete idrografica secondaria e possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi per rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.