Mestre, aggressione a troupe Mediaset: sputi, caffè bollente e minacce mentre documentavano il degrado

Paolo Favaretto, titolare della carrozzeria Moderna, denuncia da anni furti e danneggiamenti; giornalisti presi di mira durante il servizio

MESTRE – Momenti di tensione ieri pomeriggio in via Giustizia, dove una troupe del programma Mediaset Fuori dal coro è stata aggredita mentre stava documentando il degrado segnalato dal titolare della carrozzeria Paolo Favaretto. Giornalista e operatori sono stati insultati, minacciati e colpiti da sputi, caffè bollente e bicchieri di vino, mentre tentavano di intervistare alcune persone che bivaccavano davanti all’officina.

Favaretto, titolare della carrozzeria Moderna, ha sporto in meno di sette anni 44 denunce per furti, danneggiamenti, minacce e bivacchi: solo per i danni documentati, la spesa supera i 2 milioni di euro. “Ormai non siamo più liberi di uscire dall’officina senza chiamare il 113 – racconta Favaretto – ogni sera temiamo aggressioni e dobbiamo proteggerci”.

Durante le riprese, la troupe ha tentato di dialogare con i responsabili del vicino Drop-in per comprendere le difficoltà della struttura. Secondo il giornalista Matteo Nalin, però, il gruppo ha reagito con violenza, mentre i responsabili del centro hanno chiamato le forze dell’ordine, generando l’intervento di polizia locale, polizia di Stato, Digos e persino l’esercito. “Non mi capacito – commenta Nalin – che per una troupe televisiva si mobiliti un simile dispiegamento, mentre i tossicodipendenti che ogni giorno creano disagi restano liberi di agire”.

L’episodio segue l’ultimo grave fatto denunciato da Favaretto lo scorso 28 febbraio, quando un uomo minacciava lui e il figlio di morte e danneggiava la vetrata dell’officina e i cofani delle auto. La scena era stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza dell’officina.

Favaretto sottolinea la difficoltà di lavorare in sicurezza: “Ogni chiusura è un rischio, non possiamo operare serenamente. Chiediamo attenzione da parte delle autorità per tutelare cittadini e attività commerciali”.

L’aggressione alla troupe riaccende i riflettori sulla situazione di degrado e insicurezza in via Giustizia, già segnalata più volte dal titolare della carrozzeria. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per prevenire ulteriori episodi.