CRONACAVENETO
19 Marzo 2026 - 12.09

Maxicolpo da Prada nella notte: rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro

REDAZIONE
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Nelle prime ore della notte, un colpo di grande entità ha colpito lo stabilimento Prada di via dell’Industria a Dolo, nella zona artigianale tra Arino e Cazzago. Intorno alle 4 del mattino, un gruppo organizzato di sei o sette persone – definito un vero e proprio commando dalle forze dell’ordine – è entrato in azione, riuscendo a portar via centinaia di scarpe griffate, per un valore stimato in centinaia di migliaia di euro.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno sfondato l’ingresso dello stabilimento utilizzando diversi veicoli. Per impedire qualsiasi intervento della vigilanza e delle forze dell’ordine, il gruppo ha piazzato furgoni e auto rubate a bloccare la via d’accesso. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, si sono trovati bloccati nell’ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi.

Alcuni dei veicoli utilizzati dai ladri sono già stati rivendicati dai legittimi proprietari tramite denuncia. L’Arma ha immediatamente avviato le indagini, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili del furto.

Il maxi colpo conferma la capacità dei gruppi criminali di operare con estrema organizzazione e premeditazione, utilizzando mezzi e strategie sofisticate per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine e massimizzare il bottino.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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