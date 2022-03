Marco Zennaro, una tempesta di sabbia lo blocca in Sudan

Marco Zennato, l’imprenditore liberato il 9 marzo dopo un anno di prigionia in Sudan (74 in prigione prima in un commissariato di Khartoum e poi in un carcere), è ancora bloccato nel Paese.

Ottenuto il passaporto e prenotato il volo per questa mattina, da Khartoum, è incappato in una tempesta di sabbia che ha fatto annullare il volo. Niente da fare per il sospirato ritorno in patria.