Marco Rizzo si candida alla presidenza della Regione Veneto

Marco Rizzo sarà il candidato presidente della Regione Veneto per la lista DSP (Democrazia Sovrana e Popolare) alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. L’annuncio è stato diffuso dallo stesso Rizzo tramite un post su Facebook con il messaggio: “Veneto? Faremo quello che diciamo”.

Il leader di DSP ha ringraziato pubblicamente Fabrizio Boron, capogruppo di Comuni del Veneto per l’Autonomia, per aver permesso, attraverso un atto di partecipazione democratica, la presenza della lista alla competizione elettorale.

Rizzo ha sottolineato la necessità di un’autonomia concreta per il Veneto, legata a quella che definisce una vera sovranità regionale. In una nota, il candidato ha criticato il cosiddetto “partito unico della guerra e della globalizzazione selvaggia”, guidato dai burocrati di Bruxelles e seguito dai governi centrali: “I lavoratori veneti perdono la professione di una vita, i distretti produttivi, l’agricoltura e le piccole e medie imprese soffrono, con conseguenze drammatiche per occupazione e sviluppo. È arrivato il momento di cambiare davvero”.

Con questa candidatura, DSP si propone come alternativa alle attuali forze politiche, puntando a tutelare lavoro, imprese locali e autonomia regionale.