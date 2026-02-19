Mandato di arresto europeo per furto aggravato e reati di droga: arrestato 33enne a Bassano

La Polizia di Stato di Vicenza ha arrestato un uomo in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per furto aggravato in concorso e reati in materia di stupefacenti.

Nella tarda mattinata di ieri, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, Settore U.C.T., durante un servizio di controllo del territorio in via De Blasi, a Bassano del Grappa, ha proceduto al controllo di un soggetto successivamente identificato come cittadino iracheno, classe 1992, domiciliato in città.

Dalla consultazione della banca dati SDI, l’uomo risultava privo di precedenti penali o pregiudizi di polizia e in regola con il titolo di soggiorno. Tuttavia, approfondendo gli accertamenti attraverso il sistema informatico S.I.S. (Sistema d’Informazione Schengen), a suo carico è emerso un Mandato di Arresto Europeo emesso il 15 gennaio 2026 dall’Autorità Giudiziaria competente e inserito nel sistema il 2 febbraio 2026 dalla Germania.

Gli agenti hanno quindi accompagnato l’uomo presso gli uffici del Commissariato per procedere alla completa identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici, che hanno confermato le sue generalità. Le verifiche effettuate con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – 5ª Divisione S.I.Re.N.E. hanno inoltre attestato l’attualità della richiesta di arresto.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo per furto aggravato in concorso e ulteriori delitti legati agli stupefacenti, e successivamente associato alla Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.