Maltempo sull’Altopiano di Asiago: vento, grandine e pioggia abbattono alberi e danneggiano attività (FOTO)

Dopo i giorni di caldo torrido portati dall’anticiclone africano, sull’Altopiano si è abbattuta un’improvvisa e violenta ondata di maltempo, che ha causato danni in diverse zone della conca centrale.

Nel pomeriggio di oggi, Asiago è stata investita da un intenso temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e, in alcune aree, anche da grandine di piccole e medie dimensioni. Il fenomeno, seppur breve, ha messo in difficoltà residenti e attività commerciali, alcune delle quali nel centro città hanno subito danni visibili, come documentato dalle foto.

A farne le spese anche il viale che conduce al Sacrario militare, dove alcuni rami spezzati dal vento sono caduti sulla carreggiata. Danni si registrano anche al Parco dei Millepini, dove alcune piante sono state abbattute dalla furia del maltempo.

Nonostante la violenza dell’evento, fortunatamente non si segnalano feriti né situazioni di particolare pericolo per la popolazione. Tuttavia, l’episodio conferma il trend climatico che negli ultimi anni sta interessando anche l’Altopiano: fenomeni sempre più estremi e improvvisi, simili a quelli che si osservano con sempre maggiore frequenza anche in pianura.

Le squadre di intervento sono al lavoro per liberare le strade e mettere in sicurezza le aree colpite.

Foto di Guido Rampelotto