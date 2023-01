Maltempo: Neve in collina e montagna, pioggia mista neve in pianura nel Vicentino

Le previsioni meteo avevano anticipato il maltempo di questi giorni e la possibilità che nevicasse anche quote basse. Mentre la temperatura notturna è destinata a scendere a zero, in città piove incessantemente da ore e nel pomeriggio sono comparsi anche fiocchi di neve.

Sull’Altopiano nevica da ore con livelli che vanno da 10 a 40 centimetri. Nevica anche in Alta Valchiampo (circa 20 cm) e i mezzi sono all’opera per sgomberare le strade collinari. Nevica a quote basse anche in tutto l’Alto Vicentino. Domani le precipitazioni dovrebbero cessare, ma le temperature minime resteranno basse (zero gradi). Previsto maltempo da metà della prossima settimana

Foto del Rifugio Bertagnoli, che è aperto.

Qui sotto i mezzi in azione a Crespadoro

Qui sotto Avese di Nogarole