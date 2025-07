Maltempo nel Vicentino: albero cade su un’auto in transito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Schio (VI), 8 luglio 2025 – Attorno alle ore 18:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Lago di Costanza, a Schio, per la caduta di un albero sulla sede stradale, causata da forti raffiche di vento e pioggia. L’albero ha colpito una Volkswagen Golf in transito.

Il conducente, unico occupante della vettura, è riuscito a uscire autonomamente e non ha riportato ferite. Il veicolo ha subito danni alla parte anteriore.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Schio ha liberato l’auto dai rami e ha provveduto alla rimozione dell’albero, mettendo in sicurezza anche un palo dell’illuminazione privata, abbattuto dalla pianta caduta.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora, con il ripristino delle normali condizioni di viabilità.