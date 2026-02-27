Malore improvviso dopo l’allenamento: 13enne rianimata in palestra, è in terapia intensiva

Attimi di paura lunedì sera, 23 febbraio, nella palestra della scuola media Olivi di Chioggia, dove una ragazza di 13 anni è stata colpita da un arresto cardiaco al termine dell’allenamento di pallavolo.

La giovane si è accasciata a terra davanti alle compagne e agli allenatori pochi istanti dopo aver concluso la sessione. Inizialmente sembrava un semplice malore, ma i tecnici si sono subito resi conto della gravità della situazione. Uno degli allenatori ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco, applicando le manovre previste per i pazienti pediatrici, mentre un collega ha recuperato il defibrillatore presente nell’impianto sportivo.

La rianimazione è proseguita senza interruzioni fino all’arrivo del personale del Suem 118, che ha preso in carico la ragazza, continuando le procedure salvavita. La tredicenne è stata quindi trasferita alla clinica pediatrica di Padova, dove è stata intubata e ricoverata in terapia intensiva. Attualmente si trova in coma farmacologico e le sue condizioni restano critiche.

Profondamente scossi gli allenatori, che hanno agito con prontezza e sangue freddo, coordinandosi anche per assistere le altre atlete presenti in palestra. Il sindaco di Chioggia ha annunciato l’avvio dell’iter per un encomio ufficiale ai tecnici, sottolineando come la loro preparazione e rapidità d’intervento siano state decisive.

Alla giovane e alla sua famiglia è arrivato il messaggio di vicinanza dell’intera comunità, con l’auspicio di poterla rivedere presto in salute.