CRONACAVENETO
18 Marzo 2026 - 9.45

Malore improvviso, corsa disperata in ospedale: bimbo di 3 anni muore prima dell’arrivo

REDAZIONE
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Dramma nel Veneziano nella serata di martedì 17 marzo. Un bambino di tre anni è morto durante il trasporto in ospedale dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

L’allarme era scattato nel pomeriggio, quando la famiglia, residente a Cavallino Treporti, aveva contattato il 118 segnalando un malessere che si aggravava con il passare delle ore. Secondo quanto riferito, i sintomi iniziali sembravano riconducibili a un’influenza intestinale, già manifestatasi dal giorno precedente, ma la situazione è precipitata rapidamente.

I sanitari sono intervenuti nell’abitazione e hanno disposto il trasferimento urgente verso l’ospedale di Jesolo. Durante il tragitto, però, il piccolo ha perso conoscenza e le sue condizioni sono diventate critiche. Nonostante i tentativi di soccorso, è sopraggiunto un arresto cardiaco e il bambino è arrivato in ospedale già privo di vita. In supporto era stato allertato anche l’elicottero del Suem, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Sulla vicenda saranno effettuati accertamenti per chiarire le cause del decesso. Non si esclude l’apertura di un’inchiesta, anche da parte dell’autorità giudiziaria, per fare piena luce su quanto accaduto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. «Quello che è successo è drammatico», ha commentato la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. In paese è calato il silenzio per una tragedia che ha colpito un’intera comunità.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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