L’università torna in presenza grazie al Green Pass

Il Green Pass consentirà alle università venete di tornare in presenza. Pur mantenendo la forma alternata, sia in presenza che a distanza, soprattutto per permettere ai non certificati di seguire ugualmente le lezioni, gli studenti potranno tornare a seguire le lezioni in aula.

Il messaggio della Regione è chiaro: con il Green Pass si entra in tutte le strutture universitarie, comprese aule didattiche, biblioteche, laboratori, aule studio, dipartimenti e uffici. I controlli verranno effettuati solo a campione, soprattutto a causa delle dimensioni di atenei come Padova e Venezia, ma verranno comunque effettuati.

L’obiettivo è favorire il ritorno in aula, ma resta il problema per chi dovrà seguire le lezioni da casa. Obiettivo il ripristino della pienezza della formazione e della vita universitaria.

A seguire le lezioni da casa saranno circa il 20%, uno studente su cinque. Ci sarà comunque la possibilità di accedere alle lezioni anche con il semplice tampone e senza la vaccinazione.

Al momento non ci sono indicazioni per gli studenti universitari.