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14 Marzo 2026 - 9.31

Lonigo, incidente nella notte in viale Vicenza: un uomo ferito e incastrato nell’auto

REDAZIONE
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Intervento dei soccorsi nella notte tra il 13 e il 14 marzo a Lonigo, dove si è verificato un incidente stradale con una persona ferita. L’allarme è scattato intorno alle 2 in viale Vicenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Vicenza, partiti dal vicino distaccamento di Lonigo. I soccorritori hanno trovato un uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo dell’auto su cui viaggiava a seguito dell’incidente.

I vigili del fuoco hanno lavorato per liberarlo dalle lamiere e metterlo in sicurezza, permettendo poi ai sanitari presenti sul posto di prestare le prime cure. L’uomo ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

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