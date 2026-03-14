Lonigo, incidente nella notte in viale Vicenza: un uomo ferito e incastrato nell’auto

Intervento dei soccorsi nella notte tra il 13 e il 14 marzo a Lonigo, dove si è verificato un incidente stradale con una persona ferita. L’allarme è scattato intorno alle 2 in viale Vicenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Vicenza, partiti dal vicino distaccamento di Lonigo. I soccorritori hanno trovato un uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo dell’auto su cui viaggiava a seguito dell’incidente.

I vigili del fuoco hanno lavorato per liberarlo dalle lamiere e metterlo in sicurezza, permettendo poi ai sanitari presenti sul posto di prestare le prime cure. L’uomo ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.