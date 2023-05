Lonigo lo scorso weekend ha festeggiato il patrono degli scout, San Giorgio. Ma non solo: il 2023 infatti è un anno importante per gli scout di Lonigo, che festeggiano i 100 anni in città. I Gruppi Scout locali AGESCI, CNGEI e MASCI di Lonigo stanno percorrendo il cammino che nell’Ottobre li condurrà a festeggiare i 100 anni della fondazione del primo Gruppo Scout a Lonigo.