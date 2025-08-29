Le 50 serie TV da non perdere in autunno, secondo The Guardian

La nuova stagione delle serue TV: da drammi imbarazzanti a thriller avvincenti

Con l’arrivo della nuova stagione televisiva, il panorama delle serie si arricchisce di proposte attese e di novità destinate a conquistare il pubblico. Dai ritorni delle produzioni di culto ai debutti più promettenti, l’autunno si preannuncia denso di titoli capaci di intrattenere, emozionare e sorprendere. A guidarci nella scelta è il The Guardian, che ha selezionato le serie da non perdere nei prossimi mesi.

Educating Yorkshire

Channel 4, 31 agosto Dieci anni dopo, la Thornhill Community Academy riapre le sue porte. Mr Burton, ora preside, guida lo show che esplora come le vite di studenti e staff siano cambiate in un decennio, affrontando temi attuali come l’ansia adolescenziale, le pressioni degli esami e l’impatto dei social media.

Stranded on Honeymoon Island

BBC One, 3 settembre Un nuovo reality dagli ideatori di Married at First Sight. 12 single scelti da esperti vengono spediti su un’isola deserta per la luna di miele, senza contatti esterni. Saranno in grado di sopravvivere e trovare l’amore? Un mix tra Love Is Blind e Survivor.

Wednesday

Netflix, 3 settembre Torna la seconda stagione del fenomeno di Tim Burton. Wednesday Addams (Jenna Ortega) lotta per salvare la sua amica licantropa Enid Sinclair, con un tocco in più: Lady Gaga si unisce al cast nel ruolo dell’insegnante Rosaline Rotwood.

Mitchell And Webb Are Not Helping

Channel 4, 5 settembre David Mitchell e Robert Webb si riuniscono in un nuovo sketch show dopo quasi un decennio. Con l’aiuto di nuove star della commedia, prendono in giro ogni aspetto della vita moderna, dai controlli in aeroporto alle sedute di terapia.

The Paper

Sky Max/Now, 5 settembre Prodotto da Ricky Gervais e Stephen Merchant, questo mockumentary segue Ned Sampson, il nuovo e sfortunato direttore di un giornale fallimentare. Con un cast d’eccezione, il show promette una commedia piena di momenti imbarazzanti.

Task

Sky Atlantic/Now, 8 settembre Il creatore di Mare of Easttown presenta un nuovo crime drama. L’agente dell’FBI Mark Ruffalo guida una task force per indagare su una serie di violente rapine in casa. Una battaglia di ingegno tra lui e Tom Pelphrey, leader di una banda armata.

Only Murders in the Building

Disney+, 9 settembre Il trio di investigatori podcast Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short torna per la quinta stagione, indagando sulla morte del portiere Lester. Renée Zellweger si unisce al cast stellare.

AKA Charlie Sheen

Netflix, 10 settembre Un documentario rivelatore su Charlie Sheen che racconta la sua ascesa e caduta, dalle vette di Hollywood al crollo causato dalla droga. Testimonianze di amici, nemici e dello stesso Sheen.

The Girlfriend

Prime Video, 10 settembre Un thriller psicologico in sei parti con Robin Wright e Olivia Cooke. Una donna ricca dubita delle motivazioni della nuova fidanzata di suo figlio, tra sospetti e paranoie.

Black Rabbit

Netflix, 18 settembre Un intenso drama su due fratelli, interpretati da Jude Law e Jason Bateman, le cui vite si sfilacciano dopo una rapina in un ristorante di lusso. Una corsa selvaggia tra incendi, truffe e intrighi.

The Lowdown

Disney+, 23 settembre Basato sulla vera storia di Lee Roy Chapman, che svelò i legami del fondatore di Tulsa con il Ku Klux Klan. Ethan Hawke interpreta il giornalista in questa nuova serie neo-noir.

Slow Horses

Apple TV+, 24 settembre Torna la quinta stagione del drama di spionaggio. Un errore di una spia di basso livello scatena una catena di eventi che minaccia di far crollare l’MI5. Gary Oldman torna a interpretare il suo ruolo.

House of Guinness

Netflix, 25 settembre Un drama storico creato da Steven Knight che racconta la lotta per il potere tra i quattro figli di Sir Benjamin Guinness dopo la sua morte, in stile Succession.

Wayward

Netflix, 25 settembre Dalla creatrice di Feel Good, Mae Martin, un thriller ambientato in un istituto correzionale per adolescenti. Toni Collette interpreta la direttrice, in una serie che promette di farti rabbrividire.

The Savant

Apple TV+, 26 settembre Jessica Chastain interpreta una profiler dell’FBI con un’abilità straordinaria nel prevedere atti di violenza di massa. Una serie che esplora l’allarmante aumento di minacce online.

Chad Powers

Disney+, 30 settembre Una commedia sportiva dal cuore grande, basata su uno scherzo virale di Eli Manning. Glen Powell interpreta un quarterback caduto in disgrazia che si traveste per rilanciare la sua carriera e aiutare una squadra in difficoltà.

Blue Lights

BBC One, settembre La terza stagione del crime drama di Belfast segue i giovani agenti mentre si addentrano nel mondo dei colletti bianchi e del crimine organizzato, affrontando una tragedia che li tocca da vicino.

Nobody Wants This

Netflix, 23 ottobre Torna la romcom con Kristen Bell e Adam Brody. La coppia riuscirà a far funzionare la loro relazione nonostante le differenze religiose?

Down Cemetery Road

Apple TV+, 29 ottobre Adattamento di un romanzo di Mick Herron. Ruth Wilson e Emma Thompson si ritrovano coinvolte in una cospirazione mortale dopo che una casa esplode e una ragazza scompare in un sobborgo tranquillo.

Celebrity Traitors

BBC, ottobre Il reality show più atteso dell’anno con celebrità come Stephen Fry e Charlotte Church. Chi sarà il traditore scelto da Claudia Winkleman?

How Are You? It’s Alan (Partridge)

BBC, ottobre Il comico Steve Coogan torna nei panni di Alan Partridge, che dopo un viaggio in Arabia Saudita si rende conto di non essere felice. Un documentario sulla salute mentale visto con un tocco di satira.

It: Welcome to Derry

Sky Atlantic/Now, ottobre Un prequel dell’horror di Stephen King che racconta le origini di Pennywise il clown. La storia segue una famiglia di colore che si trasferisce in un sobborgo maledetto nel Maine.

Riot Women

BBC One, ottobre Una comedy drama di Sally Wainwright su un gruppo di donne in menopausa che formano una punk band. Aspettati tante risate e un grido di ribellione.

Pluribus

Apple TV+, 7 novembre Dallo showrunner di Breaking Bad, Vince Gilligan, arriva una serie sci-fi dai toni dark e comici. Rhea Seehorn interpreta una donna che deve salvare il mondo dalla felicità.

The Beast in Me

Netflix, 13 novembre Claire Danes si riunisce con lo showrunner di Homeland per un thriller su una scrittrice che diventa ossessionata da un vicino di casa (Matthew Rhys) sospettato della scomparsa della moglie.

The Beatles Anthology

Disney+, 26 novembre La serie documentaria sui Beatles viene rimasterizzata con un nuovo episodio inedito, che include filmati dietro le quinte della band.

Stranger Things

Netflix, 26 novembre La fine è vicina. La stagione finale di Stranger Things sarà un evento televisivo, con i primi quattro episodi che usciranno a novembre e il gran finale il 31 dicembre.

Fallout

Prime Video, 17 dicembre Torna la serie tratta dal videogioco di successo. La seconda stagione segue Lucy e il Ghoul in una corsa selvaggia per ritrovare il padre di lei.

All Her Fault

Sky/Now, data da definire Sarah Snook produce e recita in un thriller su una donna il cui figlio è scomparso. Il cast stellare include Dakota Fanning e Michael Peña.

All’s Fair

Disney+, data da definire Ryan Murphy presenta un drama su un gruppo di avvocatesse divorziste. Kim Kardashian è la protagonista in un cast che include Naomi Watts e Glenn Close.

Amadeus

Sky/Now, data da definire Will Sharpe interpreta Mozart in un adattamento dell’opera teatrale di Peter Shaffer. Paul Bettany è il rivale Salieri, in una storia di genio e gelosia.

Dreaming Whilst Black

BBC, data da definire Torna la sitcom premiata con il Bafta su un aspirante regista di colore che cerca di sfondare nel mondo del cinema.

Film Club

BBC Three, data da definire Aimee Lou Wood co-crea e recita in una romcom su due migliori amici che devono decidere se sono più che semplici amici.

Frauds

ITV1, data da definire Suranne Jones e Jodie Whittaker in un heist thriller in sei parti. Due truffatrici si riuniscono per un ultimo colpo milionario in Spagna.

Malice

Prime Video, data da definire Un thriller psicologico con Jack Whitehall nei panni di un tata che si infiltra in una famiglia ricca con cattive intenzioni.

Mr Scorsese

Apple TV+, data da definire Un documentario in cinque parti che esplora la vita e l’opera di Martin Scorsese, con accesso illimitato ai suoi archivi personali e interviste con le più grandi star di Hollywood.

Small Prophets

BBC, data da definire Una nuova commedia di Mackenzie Crook su un uomo che scopre di poter prevedere il futuro. Una serie che promette di essere affascinante e speciale.

The Beauty

Disney+, data da definire Ryan Murphy adatta un graphic novel in un drama di cospirazione. Una STI rende le persone più attraenti ma alla fine le uccide.

The Chair Company

Sky/Now, data da definire Una commedia di Tim Robinson sullo stesso tono di I Think You Should Leave. Un impiegato si ritrova a investigare su una cospirazione aziendale.

The Death of Bunny Munro

Sky Atlantic/Now, data da definire Adattamento del romanzo di Nick Cave. Matt Smith interpreta un venditore ambulante dipendente dal sesso che viaggia con suo figlio all’ombra di un serial killer.

The Guest

BBC One, data da definire Un thriller psicologico in quattro parti ambientato in Galles, che esplora la relazione tossica tra un’imprenditrice e la sua addetta alle pulizie.

The Hack

ITV1, data da definire Toby Jones e David Tennant interpretano i giornalisti del Guardian che hanno svelato lo scandalo del phone-hacking. Una storia sulla ricerca della verità.

The Iris Affair

Sky/Now, data da definire Un thriller di inseguimento ambientato in Italia. Niamh Algar interpreta una donna geniale che si scontra con un ricco imprenditore, interpretato da Tom Hollander.

The Night Manager

BBC, data da definire Tom Hiddleston torna nel ruolo di un lussuoso albergatore diventato informatore per la seconda stagione del thriller di spionaggio.

The Seven Dials Mystery

Netflix, data da definire Un sontuoso adattamento del romanzo di Agatha Christie. Martin Freeman e Helena Bonham-Carter nel cast di questo giallo d’epoca.

The Witches of Essex

Sky History, data da definire Rylan Clark e la Prof.ssa Alice Roberts indagano sulla più intensa ondata di caccia alle streghe nella storia britannica.

Trinity

Netflix, data da definire Dallo showrunner di Line of Duty, Jed Mercurio, arriva un drama di cospirazione. Gugu Mbatha-Raw interpreta un ufficiale navale coinvolto con il segretario della difesa.

Trespasses

Channel 4, data da definire Un drama evocativo ambientato a Belfast nel 1975. Una giovane insegnante cattolica si innamora di un avvocato protestante, in una storia di amore proibito con conseguenze letali.

Victoria Beckham

Netflix, data da definire Dopo David, Victoria Beckham si apre in un documentario che esplora la sua carriera, la sua famiglia e la sua evoluzione da icona pop a magnate della moda.

Waiting for the Out

BBC, data da definire Basato su un memoir, questo drama esplora l’identità maschile, il perdono e la scoperta di sé. Scritto da Dennis Kelly, lo show promette di essere in mani sicure.