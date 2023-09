Latterie in Festa 2023: arriva il formaggio Asiago Dop più grande d’Italia

Il conto alla rovescia è iniziato: domenica 1 ottobre 2023 via San

Benedetto 19 torna ad essere il cuore pulsante del comune di Bressanvido. Dalle ore 10:30 alle

ore 21:00 Latterie Vicentine accoglierà migliaia di persone e diventa Latterie in Festa, una

giornata capace di coinvolgere bambini, giovani, famiglie e adulti con un programma variegato e

trasversale.

Si inizia alle ore 10:30 con le “Visite immersive in stabilimento”: le tradizionali visite guidate al

più grande polo di Asiago Dop d’Italia diventano esperienze sensoriali da non perdere. Trasportati

dal trenino “Puffetto”, i visitatori potranno scoprire il mondo di Latterie Vicentine attraverso

contenuti audiovisivi e installazioni sonore.

Contemporaneamente, dalle ore 10.30 del mattino e per tutto il giorno, si svolgeranno

laboratori per bambini. In un’ampia area attrezzata, i piccoli partecipanti potranno dare sfogo alla

creatività con i laboratori artistici di Naturarte a cura di Ecotopia e con la pittura su ceramica di

SbittArte. Oppure potranno assistere agli spettacoli di giocoleria e giochi circensi contemporanei a

cura di Cometa Circus e Francesca Mari (ore 10:30; 11:30; 14:00; 15:00).

Tornano gli show cooking con un ospite d’eccezione, Chef Amedeo Sandri, uno dei più famosi

interpreti della cucina veneta. Il celebre cuoco operaio sarà protagonista di tre appuntamenti: nel

primo (ore 11:00) dal titolo “La cucina degli avanzi” quattro cuochi si sfideranno ai fornelli nella

preparazione di un piatto interpretando un prodotto di Latterie Vicentine, con grande attenzione alla

stagionalità, il territorio e ‘lo spreco’ tema dell’edizione 2023 del Festival dell’Agricoltura. Nel secondo

(ore 14:30) lo chef accompagnerà i bambini nella preparazione di “Un dolce bacio per mamma e

papà”, un dessert a base di ricotta della cooperativa vicentina (dai 5 anni di età) e infine e nel terzo

(ore 17:30) i piccoli aspiranti chef si cimenteranno nella preparazione di “Un abbraccio salato”.

Spazio anche al meraviglioso mondo delle api grazie al Workshop sul miele biologico a cura di

Paolo Vangelista di Opus Apis (ore 14:00).

Due le masterclass in programma: la prima (ore 11:30) sarà una degustazione guidata di quattro

formaggi di Latterie Vicentine abbinati ad altrettanti calici della migliore selezione dei vini di Corte

Anna, cantina produttrice di Lugana doc; la seconda (ore 18:30) si propone come un viaggio

sensoriale alla scoperta di quattro formaggi di Latterie Vicentine abbinati a 4 grappe della storica

Distilleria Nardini.



Aneddoti e curiosità saranno i principali ingredienti di “Veneto e Veneti”, una simpatica guida

presentata alle ore 15:00 dall’autore Marzo F. Zonta: un’occasione per imparare qualcosa in più su

cultura, storia e tradizioni venete.

L’emozione arriva puntuale alle ore 16:30 con l’evento clou della giornata: la forma gigante che

per l’edizione 2023 diventa il formaggio Asiago Dop più grande d’Italia. Lavorato durante i mesi

estivi da 11 casari con 11000 litri di latte raccolto anche nelle malghe dell’Altopiano dei Sette Comuni,

è un formaggio di oltre 1000 kg di peso per 2 metri di diametro. L’onore del primo taglio spetta al

presidente Alessandro Mocellin e come sempre il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza

ad alcune realtà vicentine.

A traghettare tutti fino alla chiusura, quest’anno prolungata fino alle ore 21:00, ci pensa la musica di

“Aperitivando con Garage Nardini”: al ritmo del djset, il bartender di Garage Nardini presenterà

in anteprima assoluta un nuovo cocktail creato ad hoc per l’evento, con due ingredienti speciali: il

latte di Latterie Vicentine e la grappa della Distilleria Nardini.

Inoltre, per tutta la giornata stand gastronomico con prodotti di Latterie Vicentine e area dedicata

allo street food con Berti Food Truck, Le Papere, Food Omens e l’Osteria Tomà, giochi gonfiabili per

bambini, aia con gli animali da cortile, trucca bimbi.

Latterie in Festa rappresenta il momento conclusivo di una settimana di celebrazioni iniziate il 22

settembre, quest’anno per la prima volta raccolte in un unico contenitore: “Transumando. Vieni,

scopri e gusta”. Nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco di

Bressanvido, Latterie Vicentine, il Comitato Tecnico Scientifico del Festival dell’Agricoltura, la Consulta

Giovani di Bressanvido, Transumando vuole valorizzare la 25^ edizione della Festa della

Transumanza, la 9^ edizione del Festival dell’Agricoltura e, naturalmente, la festa di Latterie

Vicentine, il momento più importante dell’anno per soci, collaboratori e dipendenti della

cooperativa vicentina durante il quale il polo produttivo di Asiago Dop più grande d’Italia apre le

porte a tutta la cittadinanza.