20 Febbraio 2026 - 15.08

La premier Meloni sarà all’Arena per il gran finale dei Giochi di Milano Cortina 2026

REDAZIONE
ROMA – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà domenica 22 febbraio a Verona per prendere parte alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’appuntamento è fissato per le ore 20 all’Arena di Verona, dove si concluderà ufficialmente la manifestazione olimpica.

La presenza della premier rientra nell’agenda istituzionale resa nota sul sito del Governo, che conferma la partecipazione all’evento conclusivo dei Giochi.

Nei prossimi giorni sono previsti anche altri impegni istituzionali a Palazzo Chigi: giovedì 26 febbraio Meloni riceverà il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, per un incontro ufficiale nella sede del Governo.

