LA CRISI IDRICA NON SI FERMA, IL SETTORE DELL’AGROCOLTURA IN DIFFICOLTÀ

Nonostante la pioggia degli ultimi giorni, in Veneto permane lo stato di crisi relativo al clima: l’inverno non ha portato piogge e quelle arrivate in primavera sono state ancora scarse. Ne parla Simone Ciampoli, di Coldiretti, nel servizio di Elisa Santucci.