La Campolongo Winter Night Run torna il 24 gennaio

La terza edizione della Campolongo Winter Night Run si avvicina. Il centro fondo Campolongo e l’omonimo rifugio, localizzati del comune di Rotzo, ospiteranno la corsa in notturna sulla neve in programma per sabato 24 gennaio 2026.10 km da correre al proprio ritmo completamente su terreno innevato su un percorso che si snoda principalmente sulle piste da sci di fondo turistica e agonistica con 151 metri di dislivello positivo. L’evento, che si svolge sui tracciati dei Campionati Mondiali ed Europei di Winter Triathlon degli anni scorsi, è aperto a tutti e offre l’opportunità di vivere un’esperienza sportiva e di condivisione in un contesto naturalistico suggestivo e in un clima festoso. Oltre alla 10 km (partenza alle 18:00), è prevista la Winter Night Run – Kids, un mini trail sulla neve di 2 km aperto a bambini e ragazzi fino a 14 anni (partenza alle 17:00). A seguire pasta party per tutti i partecipanti nei locali del rifugio Campolongo e premiazioni con festa, musica e dj set. Con l’appuntamento di fine gennaio, inizia la stagione 2026 delle gare organizzate dalla Trail Running 7C che valorizzano i luoghi simbolo della Grande Guerra dell’Altopiano dei Sette Comuni. In questa occasione, la gara si svolge nei pressi del Forte Campolongo, un baluardo difensivo strategico italiano nella Prima Guerra Mondiale. Entrò in funzione il 24 maggio 1915, subito dopo il primo colpo di cannone sparato dal Forte Verena (distante poco più di 4 km) e fu pensato e costruito con l’intento di controllare la Val d’Astico e la Val d’Assa dai 1720 metri di quota. Nei primi mesi di guerra, il Campolongo subì continui bombardamenti che causarano ingenti perdite di vite umane e fu distrutto nel corso della Strafexpedition, che costrinse le truppe italiane ad abbandonarlo il 22 maggio 1916. Oggi è restaurato e visitabile: il 24 gennaio, in contemporanea alla corsa sulla neve, partirà una ciaspolata diretta proprio a Forte Campolongo. Uno spunto in più per prendere parte all’affascinante serata al chiaro di luna della Campolongo Winter Night Run.

Iscrizioni, info e percorsi: https://www.trailrunningaltopiano7c.com/eventi-sportivi-di-trail-running/campolongo-winter-night-run/