Jesolo, terza edizione del Festival “Aqua”

Dal 9 al 18 giugno 2025 a Jesolo (VE), sull’arenile di piazza Brescia, torna per la terza edizione il Festival “Aqua – La filosofia del mare” organizzato dal Comune di Jesolo e Consorzio di Imprese turistiche Jesolo Venice, con la direzione artistica di Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee e l’organizzazione di Gabriele Vian per Suonica. Il mare Adriatico diventa la cornice di una serie di 10 incontri, eventi ed esibizioni di ospiti di prestigio che realizzano momenti unici in riva al mare.

Declinato quest’anno sul tema Cosa dicono le onde, il Festival Aqua invita a riflettere sulla capacità di saper ascoltare: le onde parlano a chi sa farlo, ed è forse per questo che tendiamo a tornare sempre in riva al mare. Danzano senza meta, raccontano senza voce, si ripetono, si rinnovano, portano via e restituiscono. In questo continuo andare e venire, le onde ci parlano, ci raccontano il mondo e ci ricordano che siamo parte dello stesso pianeta. Talvolta ci dicono ciò che non osiamo chiedere, altre volte ci ricordano ciò che dentro sappiamo già ma non riusciamo ad esprimere.

“Siamo orgogliosi di accogliere la nuova edizione del Festival Aqua – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Jesolo Alberto Maschio -, evento che conferma Jesolo come punto di riferimento non solo per il turismo balneare, ma anche per l’offerta artistica e culturale. Ospitare personalità del mondo della musica, della letteratura e dell’arte è un’opportunità unica per arricchire il tessuto culturale della nostra città e offrire a residenti e visitatori un’esperienza coinvolgente e di grande valore. Continueremo a sostenere manifestazioni come questa, capaci di valorizzare Jesolo in tutte le sue sfaccettature“.

Cosa dicono le onde è un invito ad ascoltare l’acqua e con essa il nostro tempo, a leggere il mare come una pagina, a viverlo come specchio, a incontrarlo come un amico: dalle piante sommerse di Stefano Mancuso alle maree raccontate da Mario Tozzi, dalle poesie in note di Sergio Cammariere con Cosimo Damiano Damato e il pianismo sopraffino di Enrico Pieranunzi alle narrazioni contemporanee di Federico Buffa, Serena Dandini e Paolo Ruffini, il festival darà spazio al viaggio interiore, alla voce dei giovani con Luca Mazzucchelli, al battito della terra che si fa suono con il dj set di Tyler Ov Gaia. E poi Joan Thiele, l’acqua che diventa voce, in un concerto che scivola come marea.

PROGRAMMA

Lunedì 9 giugno 2025 | ore 20.45 – Arenile Piazza Brescia

Stefano Mancuso botanico, saggista

L’uomo e l’ambiente naturale

L’interazione tra l’uomo e l’ambiente, un legame profondo e complesso, evolutosi attraverso epoche storiche e profondi cambiamenti ambientali. Dai primi contatti che l’uomo ha avuto con la natura, improntati alla sopravvivenza, fino alle trasformazioni moderne della rivoluzione industriale, la nostra società ha progressivamente aumentato l’impatto sul mondo naturale, alterandone equilibri fondamentali. Mancuso affronta un’analisi dell’interazione tra la componente antropologica e quella ambientale: oggi, grazie a una consapevolezza crescente dei danni ambientali, si stanno compiendo sforzi per riavvicinare l’uomo alla natura, sia attraverso il rispetto delle risorse sia mediante una gestione sostenibile degli ecosistemi, per costruire un rapporto più sano e consapevole con gli altri esseri viventi.

Ingresso libero

Martedì 10 giugno 2025 | ore 20.45 – Arenile Piazza Brescia

Joan Thiele musicista

Concerto acustico

Pop cosmopolita con contaminazioni r’n’b, soul ed elettroniche, che l’ha portata dal suo primo Ep del 2016 a rivelarsi come una delle sorprese più belle Sanremo 2025. Joan Thiele vive il mondo e lo trasferisce in note in una miscela di culture, luoghi, suggestioni, fondendo influenze globali in uno stile non convenzionale e fuori dagli schemi. David di Donatello per la miglior canzone originale nel 2023 con Proiettili, con Elodie, colonna sonora del film Ti mangio il cuore, Joan Thiele trova nelle suggestioni marine del Festival Aqua lo scenario ideale per un concerto acustico tra autenticità, leggerezza e una freschezza che non ha rivali nella scena musicale italiana contemporanea.

Ingresso libero

Mercoledì 11 giugno 2025 | ore 20.45 – Arenile Piazza Brescia

Mario Tozzi primo ricercatore CNR, divulgatore scientifico

L’uomo e lo stato dell’Acqua

Il rapporto tra uomo e mare è ancestrale. L’acqua è il nostro elemento originario, primordiale, ci richiama a una parte di noi che spesso dimentichiamo nella frenesia della vita quotidiana. Mario Tozzi, esplorando il rapporto tra storia, scienza e natura, ci porta in un viaggio scientifico ed emozionale nel rapporto indissolubile che lega l’essere umano all’acqua sotto molteplici aspetti, conducendoci a una riconnessione con quella parte di noi stessi che spesso non riusciamo a cogliere. Siamo esseri d’acqua, e in questa relazione possiamo trovare forza e saggezza dimenticate.

Ingresso libero

Giovedì 12 giugno 2025| ore 20.00 – Arenile Piazza Brescia

Sergio Cammariere musicista e Cosimo Damiano Damato regista, sceneggiatore

Piano Poetry – recital

Musica e recitazione poetica si fondono in un incontro, quello tra un pianoforte e una macchina da scrivere, uno stesso sguardo guardando il mare. “Il mio rapporto con il mare è viscerale, sono nato a Crotone, la visione del mare è sempre presente nelle mie ispirazioni” (Sergio Cammariere). “Tutto viene dal mare, le parole, i santi, le madonne, le spezie, noi riconsegniamo questa straordinaria poesia al mare” (Cosimo Damiano D’Amato). Classe, eleganza e immaginazione sono gli ingredienti di un’esperienza di alto lirismo che rapisce i sensi, in riva al mare.

Biglietto d’ingresso: 10 euro

Venerdì 13 giugno 2025 | ore 20.45 – Arenile Piazza Brescia

Tyler Ov Gaia musicista

Yoga, Gong divya e dj set

Un’esperienza di yoga e meditazione, un saluto al sole per arrivare al tramonto rilassati a guardare il mare respirando vibrazioni positive, ricaricando le energie, trovando il giusto equilibrio tra la nostra interiorità e la natura che ci circonda. Per poi farci accompagnare da un’intensa serata di Dj set, tra i battiti della consolle e il rumore del mare.

Ingresso libero

Sabato 14 giugno 2025 | ore 20.45 – Arenile Piazza Brescia

Serena Dandini giornalista, scrittrice

C’era la Luna

Un tuffo nella seconda metà degli anni Sessanta, tra feste e proteste, risate e pianti, sogni arditi e drammatici risvegli, riti e abitudini. Come nel suo nuovo romanzo, Serena Dandini ci trascina dentro la magia e il mistero della giovinezza. Quella di allora, pensando a quella di oggi, giovani del terzo millennio, così diversi, così uguali. “Volevamo essere avventati e liberi di sbagliare, sì, soprattutto di sbagliare”.

Ingresso libero

Sabato 15 giugno 2025 | ore 5.45 – Arenile Piazza Brescia

Enrico Pieranunzi pianista

Piano solo Unlimited

Un’avventura musicale dentro cui perdersi nota dopo nota. Classe, eleganza, immaginazione in un’esperienza sonora che attraversa ogni genere musicale. Un mondo intenso e personalissimo, in cui pianismo, composizione e arrangiamento sono inscindibilmente intrecciati e in cui jazz e classica convivono uno a fianco all’altra. L’artista si prende la libertà di interpretare sé stesso.

Ingresso libero

Lunedì 16 giugno 2025 | ore 20.45 – Arenile Piazza Brescia

Luca Mazzucchelli divulgatore, psicologo e psicoterapeuta

Prosperare nell’era del cuore. 4 principi per cavalcare il cambiamento

Un viaggio nella psicologia spiegata in modo semplice e accattivante grazie all’autore del canale YouTube più seguito in materia. Gradevole all’ascolto, semplificatore di concetti difficili, innovatore nel comunicare tramite i social media al fine di rendere fruibile una materia che aiuta a vivere meglio, Mazzucchelli ci ispira, ci fa riflettere e ci indica la strada verso un percorso di crescita personale che non dà nulla per scontato.

Biglietto d’ingresso: 10 euro

Martedì 17 giugno 2025 | ore 20.45 – Arenile Piazza Brescia

Paolo Ruffini attore, conduttore, regista teatrale

Storie del nostro presente

Uno sguardo puro e spontaneo sul mondo e sulle tematiche esistenziali della vita, che viaggia sui confini del politicamente (s)corretto per arrivare a un confronto con tematiche tanto delicate quanto profonde come religione, fede e Dio. E alla fine, in un mondo contemporaneo che passerà agli annali per le sue poche virtù, sono le storie a fare la storia, sono le donne e gli uomini che vogliono cambiare il nostro futuro a decidere la rotta. E sarà l’amore, il loro amore, a salvare, alla fine, il genere umano.

Biglietto d’ingresso: 12 euro

Giovedì 18 giugno 2025|ore 20.45– Arenile Piazza Brescia

Federico Buffa giornalista, storyteller

Ribelli

Federico Buffa torna ad incantare con le sue storie di sport, disseminate nel passato e ispirazione per presente e futuro. Questa volta ci racconta i “Ribelli”, quelli che hanno corso controvento, che hanno accolto sfide che andavano ben oltre i recinti di un campo, di un cronometro o di un canestro. Un racconto che porta sul palco facce, imprese, cadute e rinascite. Quelle dei diseguali, degli inadeguati al quieto vivere, degli incespicanti, di quelli che, pur seguendo le regole del gioco, hanno usato il gioco per scrivere nuove regole. Michael Jordan e Kobe Bryant, Eric Moussambani, Tommie Smith vivono in un racconto che si fa teatro-canzone. E lo sport arriva dove le storie delle partite, delle imprese, incrociano le storie degli esseri umani.

Biglietto d’ingresso: 12 euro

***

Informazioni: www.festivalaqua.it

Il Festival prevede alcuni eventi a ingresso libero, altri con ingresso a pagamento.

Acquisto biglietti (dal 22 aprile): https://www.ticketsms.it/collection/Festival-Aqua-2025