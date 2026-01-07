Jesolo lunare con la neve

Martedì 6 gennaio Jesolo ha vissuto un evento meteorologico raro: una nevicata ha interessato la città e il litorale, coprendo di bianco la spiaggia e alcune zone del centro. I fiocchi, iniziati nella mattinata, hanno creato un sottile strato di neve sulla sabbia del lungomare e sui marciapiedi, regalando uno scenario insolito per una località di mare.

Nonostante l’atmosfera suggestiva, la neve non ha creato accumuli significativi sulle strade principali, e le autorità locali hanno provveduto a spargere sale per ridurre il rischio di ghiaccio. L’evento ha attirato residenti e turisti, che hanno approfittato della giornata per passeggiate e fotografie, mostrando grande stupore per il fenomeno raro.

Le temperature rigide hanno mantenuto la neve a lungo visibile, trasformando Jesolo in una vera e propria cartolina invernale e chiudendo le festività con immagini insolite per la città. (foto dal gruppo facebook: Sei di Jesolo se…)