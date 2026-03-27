Italia, vittoria sull’Irlanda del Nord e ora sfida alla Bosnia: ecco quando si gioca la finale playoff Mondiali 2026

L’Italia di Gennaro Gattuso ha compiuto un passo decisivo verso la qualificazione ai Mondiali 2026, battendo 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff europea. I gol di Sandro Tonali e Moise Kean hanno regalato agli Azzurri una vittoria fondamentale, riportando la Nazionale italiana a un passo dal ritorno sul palcoscenico mondiale dopo le delusioni degli ultimi tornei: eliminazioni ai gironi nel 2010 e 2014 e mancate qualificazioni per Russia 2018 e Qatar 2022.

Ora l’Italia affronterà la Bosnia nella finale playoff, partita da dentro o fuori che si preannuncia estremamente combattuta. La Bosnia, infatti, ha avuto la meglio sul Galles a Cardiff dopo i tempi regolamentari e i rigori. La rete di Daniel James aveva illuso il Galles, ma Edin Dzeko ha pareggiato all’86°, e la lotteria dei rigori ha premiato la squadra di Barbarez, con gli errori di Brennan Johnson e Neco Williams decisivi.

Quando e dove si gioca Bosnia-Italia

La finale playoff tra Bosnia e Italia si giocherà martedì 31 marzo 2026, alle ore 20:45, allo Stadion Bilino Polje di Zenica, in Bosnia ed Erzegovina. Una sfida che promette emozioni forti, con gli Azzurri chiamati a sfruttare l’esperienza dei propri giocatori in un ambiente ostile e caloroso.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e sarà disponibile in streaming su Rai Play. Inoltre, su Eurosport.it sarà possibile seguire la diretta scritta, le pagelle dei protagonisti e le dichiarazioni post-partita di allenatori e giocatori.

Probabili formazioni

Italia (3-5-2): Gianluigi Donnarumma (c); G. Mancini, A. Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Federico Dimarco; Retegui, Kean.

Bosnia (3-5-1-1): Nikola Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko (c), Demirovic.

Arbitro: ancora da designare.

Gattuso ha presentato la sfida sottolineando l’importanza dell’esperienza e della mentalità dei suoi giocatori, consapevole che la Bosnia giocherà davanti a un pubblico caldissimo, pronto a sostenere la propria squadra in ogni momento.

Lo scenario

Questa finale rappresenta una grande occasione per l’Italia di tornare a competere sul palcoscenico mondiale, con l’obiettivo di far rivivere agli Azzurri le emozioni del 2006 e di rilanciare la Nazionale dopo anni difficili. La Bosnia, dal canto suo, tenterà di conquistare la seconda storica partecipazione ai Mondiali, contando sul proprio capitano Dzeko e sul supporto dei tifosi di Zenica.