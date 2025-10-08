Istituto Garbin di Thiene: inaugurata la nuova palestra

La nuova palestra dell’Istituto Garbin di Thiene è stata ufficialmente consegnata alla scuola. Con il taglio del nastro di ieri mattina, la Provincia di Vicenza ha aperto la palestra agli studenti, a cui ha affidato la cura di un edificio pensato e voluto per permettere loro di svolgere attività motoria in uno spazio adeguato.

Dove prima c’era una tensostruttura risalente agli anni ’90, ora c’è infatti un edificio moderno e funzionale. La struttura precedente, nata come soluzione provvisoria, era ormai da tempo non più adeguata a garantire la qualità degli spazi e dei servizi.

Per la realizzazione della nuova palestra sono stati investiti 2.342.000 euro, coperti in parte da un contributo PNRR (1.842.000 euro) e in parte da fondi propri della Provincia di Vicenza (500.000 euro).

Presenti questa mattina, oltre agli studenti, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il sindaco di Thiene Gianantonio Michelusi, il dirigente dell’istituto Garbin Alessandro Strazzulla e il RUP dell’opera Luca Vellar. Un taglio del nastro partecipato e sentito che ha aperto ufficialmente le porte della struttura, segnando simbolicamente l’avvio del nuovo anno scolastico per tutta la scuola.

“È una grande soddisfazione essere qui con gli studenti –ha dichiarato il presidente Nardin- Con la nuova palestra, i ragazzi hanno finalmente a disposizione uno spazio adeguato e funzionale per le attività sportive. Quest’opera va a completare un progetto di miglioramento complessivo dell’Istituto Garbin, in cui includiamo anche i lavori di ampliamento della scuola già realizzati. Parliamo di un investimento totale di oltre 6,5 milioni di euro.”

La nuova opera si affianca, infatti, all’ampliamento dell’Istituto completato già a settembre 2024, che ha visto la realizzazione di 14 aule didattiche, 4 laboratori dedicati ad attività artistiche e artigianali, un’aula polivalente e una passerella coperta al primo piano che funge da connessione tra il nuovo edificio e l’istituto principale. Un progetto finanziato completamente dalla Provincia di Vicenza, con un investimento di 4,3 milioni di euro.

“Oggi inauguriamo una palestra che non è solo uno spazio per l’attività fisica, ma un luogo di incontro, crescita e collaborazione -ha affermato il sindaco Michelusi-

È un investimento sul benessere dei nostri ragazzi e sulla vitalità della nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto, che rafforza l’impegno di Thiene per una città sempre più attenta all’educazione, alla salute e alla coesione sociale.”

Gli studenti hanno subito preso possesso della struttura dedicandosi a due attività in cui eccellono: la danza, praticata a livello agonistico da alcune alunne, e il baskin, “uno sport inclusivo in cui il nostro istituto eccelle -ha sottolineato il preside Strazzulla- non si tratta solo di attività motoria, ma di condivisione di talenti. Avere una struttura nuova a disposizione è un’opportunità che la scuola e i nostri ragazzi sapranno di certo mettere a frutto.”

La nuova palestra

Il progetto è stato curato dallo Studio VS Associati di Marostica, mentre la realizzazione è stata affidata alla Costruzioni Edili F.lli Lorandi Srl di Villaverla.

La nuova palestra è dotata di un campo da gioco con relative attrezzature per la ginnastica e una serie di locali accessori: uno spazio accoglienza, un’infermeria, un deposito per attrezzatura dedicato alla palestra e un locale tecnico.

La struttura è realizzata in acciaio, che garantisce il rispetto della normativa sismica e garantisce soprattutto sicurezza ai fruitori della palestra.

La pianta è rettangolare con dimensioni del sedime complessivo pari a circa 38×20 metri (33×20 metri destinati al locale palestra e 5×20 metri destinati ai servizi annessi). L’altezza della palestra è 9,60 metri. Il soffitto è a travi in legno a vista.

I rivestimenti esterni delle facciate sono realizzati con un intonachino a grana media con due tipi di colorazione, grigio alla base e blu nella parte superiore, i serramenti saranno invece finiti in color alluminio.

Per contenere i consumi energetici, sulla copertura della palestra è installato un impianto fotovoltaico. Nella logica della sostenibilità ambientale, è stata posta una maggior attenzione all’illuminazione naturale e al comfort acustico, garantito da pannelli di rivestimento.