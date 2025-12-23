Influenza record in Veneto: 68 mila contagi e 400 ricoveri in una settimana

Il Veneto è travolto dall’influenza: nelle ultime settimane si registra un’impennata di casi che ha già coinvolto circa 68 mila persone solo dal 15 al 21 dicembre, pari a oltre 14 nuovi casi ogni 1000 residenti, secondo la Direzione Prevenzione della Regione. Il picco stagionale dello scorso anno è già stato raggiunto e i numeri potrebbero crescere ulteriormente nei prossimi giorni.

Da settembre ad oggi sono circa 400 i ricoveri, soprattutto tra gli over 65. Di questi, 13 casi sono stati classificati come gravi dall’Istituto Superiore di Sanità, con pazienti in terapia intensiva per complicanze respiratorie, concentrati soprattutto nel mese in corso.

La fascia più colpita resta quella dei bambini sotto i cinque anni, con oltre 43 nuovi casi ogni 1000 residenti. Crescono però anche i contagi tra i ragazzi fino ai 14 anni (23 nuovi casi ogni 1000 residenti), negli adulti fino a 64 anni (15 nuovi casi ogni 1000) e tra gli over 65 (5 nuovi casi ogni 1000).

I virus circolanti sono diversi: il più diffuso è l’influenzale di tipo A, soprattutto A (H3N2) con prevalenza del subclade K, seguito da rhinovirus, virus sinciziale e Sars-CoV-2.

La Direzione Prevenzione ricorda l’importanza della vaccinazione per proteggere i soggetti a rischio, dei più piccoli contro il Virus respiratorio sinciziale, e delle misure igieniche di base: lavaggio regolare delle mani, utilizzo di soluzioni idroalcoliche, starnuti nella piega del gomito, mascherina e distanziamento dai malati.