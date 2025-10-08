SALUTE e SANITÀ
8 Ottobre 2025 - 9.28

Influenza, Pregliasco: “Colpirà 16 milioni di italiani, il picco a Natale”

REDAZIONE
“Il periodo più pesante dell’influenza stagionale sarà durante le vacanze di Natale, quando si sta tutti insieme, al chiuso, vicini vicini”, e ci si passa “le goccioline di virus che emettiamo respirando”. A spiegarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, prospettando il periodo in cui potrà esserci il picco influenzale. “Ora ci sono già delle forme influenzali con dei virus ‘di riscaldamento’, per così dire”, ma nelle settimane a seguire, man mano che ci si avvicina al picco, i casi aumenteranno e le previsioni indicano che potrebbero essere “circa 16 milioni gli italiani che si ammaleranno”.

Per l’esperto “bisognerebbe vaccinarsi già da ora, massimo la prossima settimana, sia per l’influenza che per il Covid”, che nelle scorse settimane ha mostrato numeri in salita, “e sarebbe opportuno che chi ha i sintomi si faccia il test, specialmente gli anziani e i più fragili”.ADNKRONOS

