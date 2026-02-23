Incubo domestico nel Veronese: arrestato 56enne per abusi e violenze sulla compagna

VERONA – È finito in carcere un uomo di 56 anni, arrestato dai Carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Verona. Le accuse sono pesanti: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale.

L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata dalla compagna convivente, una donna di 28 anni, che ai militari ha raccontato una lunga sequenza di vessazioni e aggressioni subite nel tempo.

Secondo quanto ricostruito, la giovane sarebbe stata vittima di ripetuti maltrattamenti fisici e minacce. In una recente occasione le percosse le avrebbero provocato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Tra gli episodi contestati figurano anche due presunti casi di violenza sessuale, durante i quali la donna sarebbe stata costretta a subire rapporti contro la propria volontà.

Dopo la querela, i carabinieri hanno attivato immediatamente le procedure previste dal “Codice Rosso”, il protocollo che garantisce corsie preferenziali e massima tutela alle vittime di violenza di genere. Il coordinamento con l’Autorità giudiziaria ha consentito di raccogliere i riscontri necessari e di richiedere la misura cautelare in carcere, ritenuta indispensabile per evitare il rischio di reiterazione dei reati e per proteggere la giovane.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Montorio, a Verona, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.