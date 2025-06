Incidente motociclistico a Villaverla: ferito un giovane centauro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Villaverla – Alle ore 13:00 di martedì 24 giugno, un giovane di 26 anni, classe 1998 e residente a Bassano del Grappa, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Capovilla, nel territorio comunale di Villaverla.

Il giovane, alla guida di un motociclo Honda in direzione Thiene, è entrato in collisione con un autocarro Fiat Ducato condotto da R.T., classe 1963, residente a Montecchio Precalcino. L’autocarro, che precedeva il motociclo, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra in via De Gasperi al momento dell’impatto.

A seguito della collisione, il motociclista è stato sbalzato dal mezzo, cadendo rovinosamente a terra. Soccorso prontamente dal personale sanitario del SUEM 118, giunto con autoambulanza e automedica, è stato trasportato al pronto soccorso di Santorso in codice giallo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino per effettuare i rilievi del sinistro e gestire la viabilità.