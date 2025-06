Incendio in una scuola di Schio: studenti evacuati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Attimi di apprensione questa mattina all’Istituto Artistico “Martini” di Schio, dove intorno alle 8:30 è divampato un principio d’incendio all’interno di un bagno situato al primo piano dell’edificio scolastico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Schio con un’autopompa serbatoio e un’autobotte. All’arrivo delle squadre, l’evacuazione della scuola era già stata eseguita in modo ordinato dal personale, in applicazione del piano di emergenza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o coinvolto.

Le fiamme, circoscritte in un angolo del bagno, sono state rapidamente domate dai pompieri. Restano in corso gli accertamenti da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco per determinare le cause del rogo.

Sul luogo dell’intervento anche i carabinieri della stazione di Arsiero.