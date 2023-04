Incendio alla Barchessa palladiana: denunciati due 16enni

Giovedì 20 aprile a Lonigo, i carabinieri della locale stazione, a conclusione dell’attività investigativa, hanno denunciato due minorenni del posto, entrambi sedicenni per i reati di “distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e violazione di domicilio”.

I due minori sono ritenuti autori dell’incendio di origine dolosa avvenuto lo scorso 17 marzo ai

danni di una delle due barchesse di Villa Trissino” di Meledo.



I FATTI

Nella serata del 17 marzo, a Sarego (VI), località Meledo, via Sabbadini n. 20/a militari di questa Compagnia, intervenivano su richiesta dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vicenza, già

sul posto, a seguito dell’incendio che, nel tardo pomeriggio, aveva interessato parte di una delle due

“barchesse”, di villa “Trissino”, opera risalente alla seconda metà del 1500, su progetto

dell’architetto Andrea Palladio e dal 1996 riconosciuto patrimonio dell’UNESCO.

Le fiamme, distruggevano una porta in legno del locale adibito a fienile, alcuni mobili antichi e

parte della travatura in legno del soffitto, oltre ad annerire le pareti.

Già dalle prime indagini, attraverso l’analisi dei filmati del circuito di videosorveglianza, venivano

individuati i possibili autori del rogo.

Le successive indagini effettuate dai Carabinieri della Stazione di Lonigo, hanno dato una identità

ai giovani piromani che con le proprie azioni hanno gravemente danneggiato lo storico immobile.