13 Gennaio 2026 - 16.17

Incassi al cinema: Zalone sempre al top, oltre 65 milioni totali

REDAZIONE
ontinua l’avanzata al box office di Checco Zalone e del suo Buen Camino che si conferma al top degli incassi del weekend e raggiunge la considerevole cifra totale di 65 milioni 292mila euro in totale – a un passo dal record di Quo Vado (65 milioni 365mila euro) – alla terza settimana di programmazione.

Nel fine settimana, secondo i dati Cinetel, ha incassato 5.632.823, in calo rispetto ai primi 15 giorni, ma comunque rimanendo al primo posto tra i più visti.
    Al secondo posto stabile il nuovo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, ma a netta distanza dalla commedia di Zalone con 1 milione 422mila euro e un totale in quattro settimane di 23 milioni 667mila euro.Risale di una posizione ed è terzo il legal movie storico Norimberga con Russell Crowe, che incassa 878mila euro, sfondando quota 7 milioni (7.055.950) in quattro settimane in sala.

ANSA

