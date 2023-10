Ieri, domenica 1 ottobre, è stata inaugurata in Basilica palladiana la mostra “La proporzione aurea”.

«Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco Giacomo Possamai – di ospitare un progetto che segna un’alleanza di successo tra iniziativa privata e promozione pubblica. È una sfida ambiziosa che accogliamo nella splendida cornice della Basilica palladiana, simbolo di un’epoca, il Rinascimento, in cui l’uomo cercò di realizzare l’equilibrio armonico tra città e natura».

Non si tratta di una semplice esposizione, infatti, ma di uno spettacolare percorso immersivo tra passato, presente e futuro, tra arte, scienza e tecnologia, in un luogo, la Basilica palladiana, che simboleggia l’eternità di una riflessione matematica e razionale sulla bellezza ma anche la capacità di trasformazione dell’arte.

La mostra prosegue a Palazzo Cordellina (sede della Biblioteca Civica Bertoliana), dove il tema della proporzione aurea viene affrontato seguendo un percorso bibliografico e documentario condotto metaforicamente dal matematico Luca Pacioli.

Prodotta da Relazionésimo e accolta dall’amministrazione comunale di Vicenza, l’esposizione si potrà visitate fino al 10 dicembre, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30).

Informazioni e biglietti: www.relazionesimo.com