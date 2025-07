In corso i lavori per la riqualificazione della sorgente Piatta con l‘utilizzo di un elicottero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un cantiere in montagna logisticamente così complesso da richiedere anche l’utilizzo di un elicottero per trasportare i materiali per effettuare l’intervento.

Proseguono a Campodalbero di Crespadoro in contra’ Lovati i lavori per la riqualificazione della sorgente Piatta che serve l’acquedotto del Comune. L’intervento prevede la sostituzione di parti di condotte idriche danneggiate da smottamenti e la sistemazione di circa 600 metri di sentiero di accesso alla sorgente per renderla raggiungibile più agevolmente per gli interventi di manutenzione. I lavori sono iniziati lo scorso marzo con la pulizia della vegetazione che impediva l’accesso e ora proseguono con le opere di consolidamento del sentiero e di sostituzione delle tubazioni che hanno richiesto l’utilizzo di un elicottero per trasportare i materiali a causa dell’interruzione del sentiero stesso che impediva il passaggio di mezzi su ruote. Il costo totale dell’intervento, che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, è di circa 280.000 euro.

Nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo della sindaca di Crespadoro, Elisa Maria Ferrari, con il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, il direttore generale, Andrea Chiorboli e il responsabile Gestione Contratti e Soluzioni Tecniche, Roberto Zaggia.

“Si tratta di lavori importanti perché servono a garantire la massima efficienza della sorgente e il ripristino della via d’accesso – spiegano il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, e il direttore generale, Andrea Chiorboli -. Negli ultimi anni abbiamo aumentato l’attenzione per le sorgenti in Alta Valle perché le zone di montagna e collinari sono le prime a subire gli effetti dell’emergenza idrica, come stiamo vedendo in questo periodo in cui abbiamo chiesto di limitare i consumi proprio per preservare il livello dei serbatoi di raccolta. È importante non sprecare la risorsa idrica e questi lavori garantiscono la riduzione delle perdite e l’efficienza della sorgente”.

“È importante avere cura del territorio e questi lavori vanno nella giusta direzione per riqualificare la sorgente e l’acquedotto, migliorandone l’accessibilità e il funzionamento – commenta la sindaca di Crespadoro, Elisa Maria Ferrari -. Come Amministrazione comunale stiamo investendo molte energie nella valorizzazione dei nostri sentieri e questo intervento porta notevoli benefici alla fruibilità della zona. Ai cittadini ribadisco l’invito a utilizzare l’acqua con consapevolezza vista l’emergenza di questi giorni, evitando ogni forma di spreco”.