Imagine Dragons: doppia data sold out a Padova per il Loom World Tour

Dopo l’incredibile partenza da Milano, gli Imagine Dragons si preparano a infiammare il Nordest con una doppia data imperdibile a Padova: mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2025 allo Stadio Euganeo. Il “Loom World Tour”, partito da pochi giorni per la tranche europea, ha già conquistato il pubblico italiano e si avvia verso un totale di oltre 200.000 spettatori per le quattro date sold out (Milano, Padova e Napoli).

Il tour rappresenta la naturale evoluzione del concerto da record al Circo Massimo di Roma nel 2023, dove 70.000 fan accorsero da tutta Italia. I numeri parlano chiaro: la band di Las Vegas continua a infrangere record su record e a dominare la scena musicale globale.

UN NUOVO ALBUM: “LOOM”

Il 28 giugno 2024 gli Imagine Dragons hanno pubblicato il loro attesissimo sesto album, “LOOM”, disponibile qui:

👉 https://shop.universalmusic.it/collections/imagine-dragons

Anticipato dal singolo “Nice to Meet You”, il disco rappresenta un nuovo inizio per la band, con sonorità fresche e intime. Composto da 9 tracce inedite, è stato prodotto in collaborazione con Mattman e Robin. Il frontman Dan Reynolds lo descrive così:

“Ogni album riflette la mia vita. LOOM parla di relazioni: la fine, l’inizio, il loro sviluppo. Incombe qualcosa, non si sa se positivo o negativo. Ecco perché abbiamo scelto quel titolo”.

UN TOUR MONDIALE MONUMENTALE

Con “LOOM”, la band ha dato il via al tour più grande della propria carriera, partito il 30 giugno 2024 da Camden (New Jersey) e culminato all’Hollywood Bowl di Los Angeles.

Tutte le date del tour su 👉 https://imaginedragonsmusic.com/tour

UNA BAND LEGGENDARIA

Con oltre 240 miliardi di stream, 98 milioni di album venduti, 48 dischi di platino e 5 dischi d’oro solo in Italia, gli Imagine Dragons sono una delle band più influenti del 21° secolo. Sono gli unici ad aver ottenuto quattro singoli di diamante RIAA con Radioactive, Believer, Thunder e Demons.

Collaborazioni con artisti come Kendrick Lamar, Avicii e Hans Zimmer, impegno in cause sociali attraverso la Tyler Robinson Foundation e LOVELOUD, e il ruolo di ambasciatori per UNITED24 li rendono una band profondamente radicata nella società contemporanea.

INFO UTILI PER PADOVA

Tutte le informazioni su viabilità, parcheggi e norme di sicurezza per i concerti allo Stadio Euganeo sono disponibili QUI

👉 (inserire link attivo non fornito nel testo)

IMAGINE DRAGONS – LOOM WORLD TOUR

📍 Stadio Euganeo – Padova

📅 Mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2025

🎫 Sold out