Il sindaco di Malo contro le baby gang minacciato di morte. La solidarietà del governatore Stefani

Una minaccia di morte ha colpito il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, facendo scattare l’allarme tra le istituzioni e la comunità locale. Un bigliettino lasciato sul cruscotto della sua auto recitava parole inquietanti: “Ti facciamo saltare in aria l’auto con te dentro”.

L’allarme ha portato subito all’avvio delle indagini, con gli investigatori che stanno valutando tutte le piste, comprese quelle legate alle baby gang accusate di recenti episodi di vandalismo e pericolosi utilizzi di ordigni rudimentali. Tra gli episodi segnalati figurano tre esplosioni in vari punti del comune, tra cui il campetto di calcio di via dei Bersaglieri. Le minacce ricevute da Marsetti potrebbero essere direttamente collegate alle sue richieste di maggiori controlli sul territorio per contenere tali episodi.

Il sindaco è stato già convocato in prefettura per il Comitato di ordine e sicurezza, dove sono state programmate azioni mirate per garantire la sicurezza della città e arginare le attività delle baby gang.

Solidarietà al primo cittadino è stata espressa dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani: «Esprimo la massima solidarietà al sindaco di Malo, minacciato di morte dopo aver intrapreso iniziative sacrosante contro alcune baby gang. Lo Stato non fa passi indietro e gli amministratori coraggiosi non si lasciano intimidire. Tutta la comunità veneta è al fianco di chi difende le regole del vivere civile».

Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso vicinanza a Marsetti e alla sua famiglia, auspicando che «possano presto essere accertate le responsabilità e fatta chiarezza sui fatti». Sul tema è intervenuto anche il leader della Lega, vicepremier Matteo Salvini, affermando: «Solidarietà al bravo sindaco Marsetti. La Lega e i suoi rappresentanti non si fanno intimidire da atti criminali».