Il metano per auto di nuovo conveniente: i prezzi a picco (i distributori meno cari del Vicentino)

Dopo mesi di rialzi improvvisi e consistenti il metano per auto nelle stazioni di servizio torna a scendere e torna ad essere conveniente, come sempre era stato.

Dalla fine del 2021, prima dello scoppio della guerra, gli automobilisti si sono visti il prezzo raddoppiato da un giorno all’altro. La media era di 1 euro al kg e si è passati a 2 euro al kg. Un prezzo che nonostante tutto manteneva il metano ancora leggermente conveniente. Dopo l’inizio della guerra e la bolla speculativa sul gas, che ha fatto balzare il prezzo nel mercato di Amsterdam, avevamo assistito ad altri consistenti rialzi. Con un prezzo di 3 euro il metano non era più conveniente, tanto che molti automobilisti con la doppia iniezione hanno preferito rifornirsi a benzina. In questi giorni il prezzo del Gas naturale al TTF è mediamente inferiore ai 50 euro.

Avvalendosi del ricco database dell’applicazione Ecomotori, che riporta i prezzi aggiornati alle pompe, notiamo che il prezzo si sta ora avvicinando ad 1,5 euro, ben al di sotto della fine del 2021. Premettiamo che i prezzi sono aggiornati quotidianamente e che la rilevazione che proponiamo è valida per la giornata di oggi.

Nel Vicentino stamane il prezzo si assestava fra 1,7 e 1,9 di media, ma in molti distributori è sceso a 1,6 o 1,5. In rari casi supera i 2 euro.

Il meno caro della provincia è fra Montecchio ed Arzignano, Cucagas, con 1,549 come pure quello di via Madonna del Monte a Bassano del Grappa e l’Eni di via Marsan a Marostica. Nella vicina San Bonifacio il prezzo è addirittura 1,509 (via Marco Polo).