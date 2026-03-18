“Il ladro delle offerte”: 69enne pizzicato a Venezia con un trucco da film

VENEZIA, 18 marzo 2026 – Un insolito furto in chiesa è stato sventato dai carabinieri di Venezia: un uomo di 69 anni è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso mentre prelevava soldi dalle cassette delle offerte dei fedeli nella chiesa di San Salvador, a San Marco.

L’uomo aveva messo a punto un metodo ingegnoso: utilizzava un sottile tubicino flessibile, simile a una cannuccia, con l’estremità dotata di nastro adesivo, per calare il denaro all’interno delle fessure delle cassette di legno. In questo modo era riuscito a sottrarre decine di euro senza destare sospetti.

I militari hanno collegato il sospetto a tre episodi precedenti: due risalenti a novembre 2025 e uno a febbraio 2026. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della chiesa hanno fornito le prove decisive, permettendo l’identificazione e il fermo del ladro.

L’intervento dei carabinieri ha posto fine alla serie di piccoli furti, restituendo sicurezza ai parrocchiani e confermando l’efficacia del monitoraggio nelle chiese del centro storico.