Il Festival Città Impresa entra nel vivo: domani a Vicenza Bonetti, Fornero, Cottarelli, Bonomi e molti altri

Dopo l’apertura odierna, il Vicenza Città Impresa prosegue con un sabato ricco di appuntamenti. Nel pomeriggio Bonetti, Camusso, Querzè e Treu parleranno del ruolo delle donne nell’economia e nella società, mentre gli scenari socio-economici di Milano e della piattaforma padana saranno discussi da Bonomi, Buciuni, Calabrò, Micelli e Tajani. Spazio anche ad una riflessione sulla scuola di oggi e di domani con Visentin, Fregonara e Riva. In serata il dialogo tra Fornero e Della Zuanna sulla situazione demografica dell’Italia

Dopo l’apertura ufficiale di questa mattina, il Vicenza Città Impresa prosegue – come da tradizione – con un sabato ricco di appuntamenti.

Alle 10.00 i “Fattori determinanti della crescita” saranno al centro del dialogo tra gli imprenditori Francesco Culos (auxiell), Otello Dalla Rosa (Armes), Gianmarco Lanza (Fae Technology) e Marco Nocivelli (Epta). In contemporanea, spazio alle nuove frontiere alimentari con Marco Panara e Albino Tonazzo che raccontano la “rivoluzione dell’hamburger” dell’azienda padovana Kioene.

Nel pomeriggio alle 16.30 si aprirà una parentesi sul movimento di Comunione e Liberazione, a partire dal libro “La profezia di CL” del giornalista Marco Ascione, che dialogherà con il vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, e con il sindaco Giacomo Possamai. A seguire alle 18.00 si parlerà del ruolo delle donne nell’economia e nella società con Elena Bonetti, Susanna Camusso, Rita Querzè e Tiziano Treu. In contemporanea l’economista, editorialista e già senatore Carlo Cottarelli interverrà a proposito della crescita economica italiana e europea. Passando, poi, a riflessioni e approfondimenti sugli scenari sociali ed economici di Milano e della piattaforma padana, sabato sempre alle 18.00 interverranno sul tema Aldo Bonomi, Giulio Buciuni, Antonio Calabrò, Stefano Micelli e Cristina Tajani. In contemporanea, invece, la scuola di oggi e i cambiamenti necessari per formare i giovani di domani saranno il tema focale del dialogo tra Gianna Fregonara, Orsola Riva e Federico Visentin. Restando su tematiche sociali, di scenari demografici in un’Italia che invecchia sempre di più, discuteranno sabato alle 21.00 Gianpiero Dalla Zuanna e Elsa Fornero.

Nel corso della giornata di sabato, sui palchi del Festival si alterneranno anche imprenditori e personaggi di rilievo del panorama nazionale per affrontare da diversi punti di vista il tema di fondo della manifestazione, ovvero “Nuovi equilibri geopolitici, nuove strategie per crescere”. Spazio, dunque, a dibattiti sulla digitalizzazione dei processi produttivi, sulle sfide delle catene di fornitura e della logistica, sulla globalizzazione e sulle imprese sostenibili.

Domenica gli eventi di chiusura del Festival e la selezione della cinquina finalista del Premio Letteratura d’Impresa

Domenica la chiusura del Festival sarà affidata all’evento delle ore 10.00 “L’Italia e l’Europa del domani” con Francesco Giavazzi, professore emerito dell’Università Bocconi, e Angelo Panebianco, professore emerito dell’Università di Bologna, politologo ed editorialista del Corriere della Sera, che sarà seguito alle 11.30 dall’intervento di Vito Mancuso, teologo e filosofo, che parlerà di etica e intelligenza artificiale.

Inoltre, per il quarto anno torna anche il Premio Letteratura d’Impresa, promosso da Fine Foods & Pharmaceuticals, Manini Prefabbricati e auxiell. A Vicenza domenica alle 15.30 si svolgerà la semifinale, con la selezione della cinquina finalista, mentre il vincitore sarà decretato nell’edizione bergamasca del Festival, in autunno.

Promosso da ItalyPost, L’Economia del Corriere della Sera e dal Comune di Vicenza, con co-promotore CNA Veneto Ovest, main partner Intesa Sanpaolo e auxiell, la partnership di euxilia, Equinox, Viacqua, le collaborazioni di Agsm Aim e Hoshin e il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Vicenza, il Festival vedrà anche il racconto quotidiano degli eventi da parte di Radio 24, in diretta da Piazza Castello.

Come partecipare agli eventi



Tutti gli eventi sono a ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessario registrarsi all’evento sul sitowww.festivalcittaimpresa.it. Per procedere alla registrazione, scegliere l’appuntamento di proprio interesse all’interno della sezione “Programma” e seguire le indicazioni. In ogni caso, per i registrati online l’accesso in sala è garantito solo presentandosi almeno 10 minuti prima dell’inizio dell’evento; eventuali posti non utilizzati saranno messi a disposizione di chi effettua la registrazione in loco.

Credits

Festival Città Impresa è promosso da ItalyPost, L’Economia – Corriere della Sera, Comune di Vicenza

Main partner: IntesaSanpaolo, auxiell

Copromotore: CNA Veneto Ovest

Con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Vicenza

Con la collaborazione di Agsm Aim, Hoshin

Partner: Euxilia, Equinox, Viacqua

Partner Premio Letteratura d’Impresa: Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, Manini Prefabbricati, auxiell

Media Partner: Radio 24, Il Giornale di VicenzaPartner tecnico: Astoria, Lattebusche, Loison