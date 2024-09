Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago stringe una partnership con AIS Veneto

l Consorzio Tutela Formaggio Asiago conferma e rafforza la strada delle collaborazioni nel mondo del vino e stringe una partnership con Associazione Italiana Sommelier Veneto (AIS Veneto) per promuovere nuovi percorsi di scoperta dell’unicità del formaggio Asiago nell’incontro con le produzioni vinicole d’eccellenza.

Il formaggio Asiago, l’unico prodotto così eclettico da offrire stagionature che vanno dai venti giorni agli oltre dieci anni, incontra la conoscenza e la competenza di AIS Veneto nella valorizzazione del vino creando una sinergia che unisce gusto, innovazione e qualità. La partnership prevede un articolato programma di attività con eventi dedicati, degustazioni guidate e momenti formativi rivolti a professionisti del settore e appassionati con l’obiettivo di raccontare l’unicità e distintività del formaggio Asiago, ricco di un’ampia gamma di stagionature, nicchie emergenti e lunghe maturazioni, educare all’abbinamento ottimale con i vini e promuovere una cultura del cibo e del vino consapevole. Col nuovo sodalizio, il Consorzio di Tutela prosegue nel suo percorso di promozione di esperienze di sapori capaci di avvicinare mondi diversi che, insieme, esprimono il meglio della cultura e dell’artigianalità del nostro Paese. Dopo aver premiato, lo scorso 20 settembre, il Miglior Sommelier del Veneto 2024 con un’esclusiva forma di Asiago Stravecchio di oltre 15 mesi di stagionatura, il Consorzio di Tutela sarà a fianco di AIS Veneto in occasione della presentazione di Vinetia – La Guida ai vini del Veneto in programma il 18 novembre a Venezia, nella prestigiosa sede di Ca’ Sagredo, per celebrare le migliori etichette del 2024.

“L’ampiezza sensoriale che contraddistingue le diverse espressioni del formaggio Asiago, frutto di una storia millenaria, – afferma Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – rappresenta un unicum nel panorama caseario italiano. Insieme ad AIS Veneto, qualificata voce del mondo del vino, racconteremo questa eccellenza e il suo perfetto pairing con le migliori proposte vitivinicole”.

“L’abbinamento cibo-vino è il fiore all’occhiello di AIS Veneto. – prosegue Gianpaolo Breda, Presidente di AIS Veneto – È fondamentale infatti che un Sommelier conosca i piatti e i loro ingredienti per poter scegliere il vino capace di esaltarne le caratteristiche. La partnership con il Consorzio di Tutela ci permette di promuovere la cultura enogastronomica veneta e quelle eccellenze della tavola che rendono unico il nostro patrimonio regionale.“

Con questa collaborazione, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago consolida la scelta di promuovere il legame tra prodotti del food & wine naturalmente complementari e prosegue nel suo impegno di offrire al mondo della ristorazione e della sala occasioni di confronto con la qualità del formaggio Asiago.