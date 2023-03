Il Comitato Possamai Sindaco: “Le lezioni di civismo da Rucco fanno solo ridere”

“Ogni giorno che passa Vicenza peggiora e Rucco pensa di nascondere il fallimento della sua Amministrazione costruendo con i suoi supporter una campagna che batte ossessivamente su un solo tasto: che Giacomo Possamai è del Pd. Davvero una rivelazione sensazionale: Giacomo è sempre stato – con molta coerenza – iscritto al Pd ed oggi è addirittura capogruppo in Consiglio Regionale. A differenza di Rucco, che ha passato tutti i partiti, da Alleanza Nazionale fino al Popolo delle Libertà, prima di convertirsi al civismo’”. Lo dice il Comitato Possamai Sindaco, in risposta all’ennesimo attacco strumentale portato da rappresentanti della maggioranza vicentina.

“Noi stiamo provando a fare una campagna elettorale che abbia al centro le nostre proposte per la città, perché pensiamo che siano queste ad interessare i vicentini. Ci colpisce sempre di più che il Sindaco uscente e la sua maggioranza, che dovrebbero passare le giornate a rivendicare il lavoro fatto in questi anni e i loro programmi per il prossimo mandato, trascorrano invece le loro giornate provando a trasformare la campagna elettorale in una rissa. Tra l’altro, con polemiche davvero ridicole – prosegue la nota – tanto più quando Rucco da mesi è costretto a mandare i suoi emissari a Roma, per chiedere la benedizione dei partiti per essere ricandidato. Ancora ieri, il capogruppo di FdI alla Camera, in visita a Vicenza, ha gelato le attese del Sindaco Rucco: l’ok alla sua ricandidatura a Vicenza deve arrivare dal tavolo romano del maggior partito del centrodestra. Ecco un’altra differenza: Possamai si è candidato da solo, e solo dopo ha portato a casa l’appoggio di forze politiche e civiche, mostrando vera indipendenza. Del resto, probabilmente non è un caso se Possamai si candida sostenuto da una coalizione che è composta in larga parte da liste civiche, mentre quella di Rucco è soprattutto espressione dei partiti nazionali. Si può essere iscritti a un partito ed essere indipendenti, come Giacomo Possamai. Oppure, come Rucco, dichiararsi civici dopo decenni passati nei partiti ma essere legati mani e piedi ai partiti, come ha dimostrato in questi anni con ogni scelta ed ogni nomina che ha fatto”.